Üçkağıtçı profesör!

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Cüneyt Turan, iddialara göre lise mezunuydu. Yıllarca kendini Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahı, Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıttı. 1985- 86 yıllarında Almanya'da Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve ABD'de beyin tümörleri üzerine ihtisas yaptığı yalanını ortaya attı. Bu alanda hiçbir eğitimi bile olmayan sahtekar, kandırdığı doktorlarla birlikte bazı özel hastanelerde ameliyatlara bile girdi. Çok sayıda seminer ve konferansa katıldı. Üniversitelerde konuşmacı olarak konuk edilerek öğrencilere ve akademisyenlere seminer verdi.
İTİRAF ETTİ
Televizyon kanallarında ağırlanan Turan, 10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği iddiasında bulundu. Üstelik Turan, bu seminerlerde 2006- 2009 arasında aktif olarak çalıştığı dönemde, sadece misafir hoca olarak ameliyatlara katıldığını ve bugüne kadar hiçbir hastasını ameliyat masasında kaybetmediğini dile getirdi. Hem hastaları, hem doktorları, hem de öğrencileri kandıran Cüneyt Turan, önceki gün yakalandı.
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört yıl önce sahte profesöre teşekkür etmiş.
HOCALARIN HOCASI!
Şüpheli Cüneyt Turan, ilk ifadesinde kendini profesör diye tanıttığını itiraf etti. Bu işi para için değil, kişisel heves ve kariyer tatmini için yaptığını söyledi. Bir yıl önce de aynı gerekçeyle ifadesine başvurulduğu belirlenen zanlı tutuklandı. Öte yandan 'hocaların hocası' olarak adlandırılan Cüneyt Turan'ın, iki yıl önce bir üniversitenin öğrenci konseyinden 'Yılın Başarılı Bilim Adamı' ödülü aldığı da ortaya çıktı.
Emir SOMER
İTİRAF ETTİ
Televizyon kanallarında ağırlanan Turan, 10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği iddiasında bulundu. Üstelik Turan, bu seminerlerde 2006- 2009 arasında aktif olarak çalıştığı dönemde, sadece misafir hoca olarak ameliyatlara katıldığını ve bugüne kadar hiçbir hastasını ameliyat masasında kaybetmediğini dile getirdi. Hem hastaları, hem doktorları, hem de öğrencileri kandıran Cüneyt Turan, önceki gün yakalandı.
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört yıl önce sahte profesöre teşekkür etmiş.
HOCALARIN HOCASI!
Şüpheli Cüneyt Turan, ilk ifadesinde kendini profesör diye tanıttığını itiraf etti. Bu işi para için değil, kişisel heves ve kariyer tatmini için yaptığını söyledi. Bir yıl önce de aynı gerekçeyle ifadesine başvurulduğu belirlenen zanlı tutuklandı. Öte yandan 'hocaların hocası' olarak adlandırılan Cüneyt Turan'ın, iki yıl önce bir üniversitenin öğrenci konseyinden 'Yılın Başarılı Bilim Adamı' ödülü aldığı da ortaya çıktı.
Emir SOMER
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