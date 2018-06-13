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Kandil’i yaktık

, Afrin’den sonra teröristlere hançeri kendi inlerinde sapladı. ’Ların tespit ettiği hedefler, tarafından işaretlendi. ’nun F-16’ları nokta atışıyla terör yuvalarını havaya uçurdu. ’ler temizlik için sıraya girdi

Kandil’i yaktık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kandil'e yönelik operasyonun başladığını duyurmasıyla birlikte dikkatler bölgeye çevrildi. Bölgede 5 bine yakın intikal etti. Yaklaşık 30 kilometre derinliğe inen Mehmetçik, Kandil'i kuşattıktan sonra Kandil Dağları'nın içlerine doğru belirlenen hedefleri imha etmek üzere harekete geçecek. Bölgede öncü kuvvet olarak ise sayıları 150'yi bulan in olduğu, kritik noktalara sızma yaparak vurulacak hedefleri işaretledikleri öğrenildi. Diğer yandan milli silah teknolojileri de bölgede görev yapıyor. 'lardan gelen görüntüler sayesinde belirlenen hedefler tarafından imha edildi. 'nin milli gururu Bayraktar SİHA'nın da tespit ettiği hedefleri imha edip yoğun görüntü aktardığı kaydedildi. Afrin'de başarılı operasyonlara imza atan Jandarma Özel Harekat () birliklerinin de yeniden sınır ötesine geçmesi bekleniyor. Böylelikle ikinci Kandil haline gelen 'a da baskı oluşturuluyor.


​PKK'YA GRİ DARBE
TUNCELİ'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda öldürülen 7 teröristten 2'sinin 300 bin TL ödüllü gri listede yer aldığı öğrenildi. Teröristlerin isimlerinin Erkan Ordu ve Ramazan Yosugey olduğu belirlendi.


AHMET TOPAL
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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