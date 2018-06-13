Kandil’i yaktık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kandil'e yönelik operasyonun başladığını duyurmasıyla birlikte dikkatler bölgeye çevrildi. Bölgede 5 bine yakın Mehmetçik intikal etti. Yaklaşık 30 kilometre derinliğe inen Mehmetçik, Kandil'i kuşattıktan sonra Kandil Dağları'nın içlerine doğru belirlenen hedefleri imha etmek üzere harekete geçecek. Bölgede öncü kuvvet olarak ise sayıları 150'yi bulan bordo berelilerin olduğu, kritik noktalara sızma yaparak vurulacak hedefleri işaretledikleri öğrenildi. Diğer yandan milli silah teknolojileri de bölgede görev yapıyor. İHA'lardan gelen görüntüler sayesinde belirlenen hedefler Pars Filo tarafından imha edildi. Türkiye'nin milli gururu Bayraktar SİHA'nın da tespit ettiği hedefleri imha edip yoğun görüntü aktardığı kaydedildi. Afrin'de başarılı operasyonlara imza atan Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin de yeniden sınır ötesine geçmesi bekleniyor. Böylelikle ikinci Kandil haline gelen Sincar'a da baskı oluşturuluyor.
PKK'YA GRİ DARBE
TUNCELİ'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda öldürülen 7 teröristten 2'sinin 300 bin TL ödüllü gri listede yer aldığı öğrenildi. Teröristlerin isimlerinin Erkan Ordu ve Ramazan Yosugey olduğu belirlendi.
AHMET TOPAL
PKK'YA GRİ DARBE
TUNCELİ'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda öldürülen 7 teröristten 2'sinin 300 bin TL ödüllü gri listede yer aldığı öğrenildi. Teröristlerin isimlerinin Erkan Ordu ve Ramazan Yosugey olduğu belirlendi.
AHMET TOPAL
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