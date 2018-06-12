İşte CHP-HDP ittifakı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da düzenlediği mitingde gizli ittifak gün yüzüne çıktı. İnce'nin konuşması sırasında "Selo'ya özgürlük" sloganları atan HDP'liler, parti bayrakları salladı. Mitingi takip eden CHP'liler bile HDP bayrağına sosyal medyada tepki gösterdi. Öte yandan İnce'nin eşi Ülkü İnce, Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etti.
Etiketler: Diyarbakır , muharrem ince , Selahattin Demirtaş , HDP , CHP
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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