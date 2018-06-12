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İşte - ittifakı

İşte CHP-HDP ittifakı
'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin 'da düzenlediği mitingde gizli ittifak gün yüzüne çıktı. İnce'nin konuşması sırasında "Selo'ya özgürlük" sloganları atan 'liler, parti bayrakları salladı. Mitingi takip eden CHP'liler bile HDP bayrağına sosyal medyada tepki gösterdi. Öte yandan İnce'nin eşi Ülkü İnce, Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etti.
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