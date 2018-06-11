COCA COLA Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Amerika'dan Mersin'e gitti. 47 yıl önce mezun olduğu Tarsus Amerikan Koleji'nde öğrencileri ile bir araya geldi. Törende kürsüye çıkan Kent, gençlere seslendi. Tutkunun başarının vazgeçilmezi olduğunu kaydeden Kent, şunları söyledi: "Ben yaptığım işi çok seviyorum o yüzden 40 yıldır yapıyorum. 40 yıldır haftada bir dükkan gezerim, hep yeni bir şey öğrenmişimdir. Her günü heyecanla karşılarım. Sizlere de o tutkuyu bulmanızı tavsiye ediyorum. Her neye karşı tutkulu iseniz o konuda pozitif bir iz bırakabilirsiniz. Başarı elde ederseniz sevinin ama çok uzun zaman sevinmeyin. Onu nasıl tekrarlayacağım diye bakın. Her gün yeni bir şeyler öğrenin. Öğrendiğiniz müddetçe gelişiyor ve büyüyorsunuz. Öğrenmeye devam ettiğiniz müddetçe gelişiyor, büyüyorsunuz. Geldiğiniz yeri unutursanız gideceğiniz yere doğru bir şekilde varamazsınız. Sosyal sorumluluk çok önemlidir." Risk almayan insanın başarılı da olmayacağını kaydeden Kent, "Şirketimde çalışanlara hep söylerim; akıllı riskler almaktan, başarısız olmaktan korkmayın. Yanlış yapmaktan korkmayın ama yanlışları tekrarlamayın. Çünkü yanlış yapılmazsa yeteri kadar risk alınmamıştır" dedi.
Öğrendikçe büyürsünüz
Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, 47 yıl önce mezun olduğu Tarsus Amerikan Koleji’ne gitti. Burada gençlere altın öğütler verdi: Öğrendiğiniz müddetçe gelişir ve büyürsünüz...
Etiketler: Muhtar Kent , Tarsus Amerikan Koleji , yönetim kurulu , Mersin , Coca Cola , öğrendik
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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