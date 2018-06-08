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Mucize bebek!

anne, yaptı. Yavrusunun öldüğünü sandı. Mezarlığa giden sağlık ekibi ise bebeğin yaşadığını İlan -I saptadı

Mucize bebek!
Sağlık ekipleri öldü sanılan bebeği kurtardı. Mucize olay Gaziantep'te yaşandı. Suriyeli altı aylık hamile Hila Alali, önceki gece evinde yaptı. Aile, bebeğin öldüğünü sandı. Yavruyu defnetmek üzere Yeşilkent Mezarlığı'na gitti. Mezarlık çalışanları, evde doğan bebeğe ölüm raporu alınması için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Mezarlığa giden 112 Acil Servis ekibinde görevli paramedik Asena Mutlu, bebeği kucağına aldığında yaşadığını fark etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek a alındı. Yaşadıklarını mucize olarak tanımlayan Mutlu, duygularını şöyle dile getirdi: "Elime aldığımda bebeğin yaşadığını fark ettim. Hemen ambulansa aldık. Bebeğin vücudu buz gibiydi. Hemen ısıttım ve oksijen verdim. Doktorlar bebeğin yoğun bakıma alındığını söyledi. Meslek hayatımın en mucizevi ve güzel olayına şahit oldum. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizginin ne kadar önemli olduğunu gördük." Acil tıp teknisyeni Talha Orhan ise bebeğe "Mucize" ismini verdiklerini söyledi.



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