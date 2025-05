RAP müziğin sevilen ismi Murda, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Tolga Can Serbes (Motive) ile birlikte Maslak'ta objektiflere yansıdı. Yemek yiyen ikili, restoran çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.



Murda, "Yaza çok iyi bir giriş yapacağız. Tolga ile birlikte bir düet hazırladık, ikimiz de çok iyi hazırlandık. Şu an son aşamalardayız, her an bomba gibi gelebiliriz" diyerek heyecanı artırdı. İki ünlü isim, birlikte daha çok projede yer alacaklarını da belirtti.

