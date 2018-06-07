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Sallama lobisi

Milletin desteğini alamayacağını fark eden muhalefet köşeye sıkıştı.Ekrana çıkan liderler, palavrada sınır tanımadı

Sallama lobisi
yaklaştıkça siyaset kızıştı. Sandığa gömülmekten korkan muhalefet ne yapacağını şaşırdı. Ekrana çıkanlar, kendilerine dahi açıklayamadıkları yalanları peşpeşe sıraladı.

Kimi " yapamıyoruz" kimi de "Gülen'i istemediler" palavrasına sarıldı. "'ler Erdoğan için alınıyor" yalanı ise atıcılıkta zirve yaptı. Kimse inanmadı!



KEMAL KILIÇDAROĞLU / CHP GENEL BŞK.
Hükümet benim ve partililerimizin telefonlarını dinliyor.



/ CHP ADAYI
Bir ABD'li aradı. Gülen'in usule uygun istenmediğini söyledi.



MERAL AKŞENER / İYİ PARTİ
S-400 füzelerini Erdoğan'ın sarayını korumak için alıyorlar.



TEMEL KARAMOLLAOĞLU / SP GENEL BŞK.
İHA VE SİHA'larda dışarıya muhtacız. merceğini bile yapamıyoruz.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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