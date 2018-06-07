Sallama lobisi

Seçim yaklaştıkça siyaset kızıştı. Sandığa gömülmekten korkan muhalefet ne yapacağını şaşırdı. Ekrana çıkanlar, kendilerine dahi açıklayamadıkları yalanları peşpeşe sıraladı.
Kimi "İHA yapamıyoruz" kimi de "Gülen'i istemediler" palavrasına sarıldı. "S-400'ler Erdoğan için alınıyor" yalanı ise atıcılıkta zirve yaptı. Kimse inanmadı!
KEMAL KILIÇDAROĞLU / CHP GENEL BŞK.
Hükümet benim ve partililerimizin telefonlarını dinliyor.
MUHARREM İNCE / CHP ADAYI
Bir ABD'li aradı. Gülen'in usule uygun istenmediğini söyledi.
MERAL AKŞENER / İYİ PARTİ
S-400 füzelerini Erdoğan'ın sarayını korumak için alıyorlar.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU / SP GENEL BŞK.
İHA VE SİHA'larda dışarıya muhtacız. merceğini bile yapamıyoruz.
Kimi "İHA yapamıyoruz" kimi de "Gülen'i istemediler" palavrasına sarıldı. "S-400'ler Erdoğan için alınıyor" yalanı ise atıcılıkta zirve yaptı. Kimse inanmadı!
KEMAL KILIÇDAROĞLU / CHP GENEL BŞK.
Hükümet benim ve partililerimizin telefonlarını dinliyor.
MUHARREM İNCE / CHP ADAYI
Bir ABD'li aradı. Gülen'in usule uygun istenmediğini söyledi.
MERAL AKŞENER / İYİ PARTİ
S-400 füzelerini Erdoğan'ın sarayını korumak için alıyorlar.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU / SP GENEL BŞK.
İHA VE SİHA'larda dışarıya muhtacız. merceğini bile yapamıyoruz.
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