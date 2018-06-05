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Kelimeler kifayetsiz!

’de alabora olan tekneden düşerek kaybolan söz yazarı ve müzisyen ’ın cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan sevenleri yıkıldı

Kelimeler kifayetsiz!
Türk pop müziğinin yeni dönemde yükselen isimlerinden olan Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu. Ölümü sevenlerini yasa boğdu. 'de pazar günü denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne alabora oldu. Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı. Fazla su yutan Gülyıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği şarkıcı Onur Can Özcan'a (21) ise uzun süre ulaşılamadı. Jandarma, ve Kıyı Emniyeti ekipleri, Özcan'ın bulunması için çalışma başlattı. Genç müzisyenin cansız bedeni dün bulundu. Ölüm haberi sanat camiasını üzdü.

FERHAT GÖÇER'İN ÜZÜNTÜSÜ
Şarkıcı Ferhat Göçer, twitter'da "Son albümde 'Yalnızlığın Ezgisi' eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek 'ın Şile'de kaybolduğu haberi geldi. Çok üzgünüm, umarım doğru değildir, kurtulması için dua ediyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.



Besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan'ın YouTube'da yayınladığı videoları bugüne dek 68 milyon kez tıklandı. Son dönemde genç dinleyiciler arasında popüler bir isim olan Özcan'ın, Yaramızda Kalsın, Yalnızlığın Ezgisi, Çilingir, Kibrit, Gülümse Kadın ve İntihaşk gibi şarkıları büyük ilgi görüyor.

YUNUS EMRE KAVAK

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