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Şarkıcı 'ın cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika! Şile açıklarında kaybolan şarkıcı 'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşlarıyla birlikte denize açıldığı teknenin alabora olması sonucu kaybolan Onurcan Özcan'ın cansız bedeni, ekiplerin çalışmaları sonucu bulundu. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 5 kişi de kurtarılmıştı.

Şarkıcı Onurcan Özcanın cansız bedenine ulaşıldı

Şile açıklarında alabora olan teknede bulunan şarkıcı 'ı arama çalışmaları noktalandı. Genç müzisyenin cesedine ulaşıldı

Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile sabah saatlerinde denize açıldı. DHA'nın haberine göre bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı (26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ONURCAN ÖZCAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (32) ulaşılamadı. Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, , Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları öğle saatlerine sonuç verdi. Genç şarkıcının cansız bedenine ulaşıldı

FERHAT GÖÇER BÖYLE DUYURMUŞTU

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son albümde "Yalnızlığın ezgisi "eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek Onurcan Özcan'ın Şile'de tekne kazasında kaybolduğu haberi geldi. Çok üzgünüm, umarım doğru değildir, kurtulması için dua ediyorum" dedi.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 13:25
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