Dünyanın en büyük video platformu YouTube, kazanç kapısı haline geldi. Sitede ilginç videolarını yayınlayarak takipçi sayısını arttıran gençler, 'You- Tuber' olarak hafızalara yerleşti. 19 milyon takipçiye sahip olan Dan Middleton (26), dünyanın en zengin YouTuber'ı ilan edildi. YouTube'un videolarında gösterdiği reklamlardan yüzde 68 pay alan Dan, bu sayede 16.5 milyon dolar gelir elde etti.
Dünyanın en zengin YouTuber’ı
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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