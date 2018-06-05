Affedersin Trump!

ABD Başkanlık seçimlerinde Rusya'nın rolünün olup olmadığı yönündeki soruşturmada Başkan Donald Trump'ın "Af" yetkisi gündeme geldi. Avukatı Rudy Giuliani, Trump'ın kendisini affetme yetkisi olduğunu belirterek, "Ancak bu soruşturmada kendi kendini affetmeye niyeti yok. Eğer böyle bir şey denerse, bunun siyasi sonuçlarıyla yüzleşmek çok zor olur. Bu yetkisini başkasını affetmek için kullanmak başka, kendisi için kullanmak başka bir şey. Bunu kimseye anlatamaz" dedi.
EŞİ YALNIZ BIRAKTI
First Lady Melania, çocuklarıyla hafta sonu seyahatine çıkan Donald Trump'ı yine yalnız bıraktı. Melania'nın G7 toplantısı ve Kim ile 12 Haziran'da yapılacak zirveye de gitmeyeceği belirtildi.
EŞİ YALNIZ BIRAKTI
First Lady Melania, çocuklarıyla hafta sonu seyahatine çıkan Donald Trump'ı yine yalnız bıraktı. Melania'nın G7 toplantısı ve Kim ile 12 Haziran'da yapılacak zirveye de gitmeyeceği belirtildi.
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