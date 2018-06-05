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Affedersin !

’ın lere müdahale konusundaki soruşturmada, kendisini affetme yetkisi olduğu açıklandı.

Affedersin Trump!
ABD Başkanlık lerinde 'nın rolünün olup olmadığı yönündeki soruşturmada Başkan Donald 'ın "Af" yetkisi gündeme geldi. Avukatı , Trump'ın kendisini affetme yetkisi olduğunu belirterek, "Ancak bu soruşturmada kendi kendini affetmeye niyeti yok. Eğer böyle bir şey denerse, bunun siyasi sonuçlarıyla yüzleşmek çok zor olur. Bu yetkisini başkasını affetmek için kullanmak başka, kendisi için kullanmak başka bir şey. Bunu kimseye anlatamaz" dedi.


EŞİ YALNIZ BIRAKTI
Melania, çocuklarıyla hafta sonu seyahatine çıkan Donald Trump'ı yine yalnız bıraktı. Melania'nın G7 toplantısı ve Kim ile 12 Haziran'da yapılacak zirveye de gitmeyeceği belirtildi.
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