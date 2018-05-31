;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Vize için geliyorlar
  2. Parayı yemek!

Bir milyon ilmek Guinness’te

Bu özel ağaç, Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural tarafından tescillendi.

Bir milyon ilmek Guinness’te
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 20 kadın tarafından, 4 ay süren çalışma ve atılan bir milyon ilmekle iğne oyası olarak hazırlanan "Şeftali ağacı", "Dünyanın en büyük iğne oyası heykeli" olarak Guinness rekorlar kitabına girdi. 2 metre büyüklüğündeki ağaç büyük ilgi gördü.



Rahmi ÇAKMAK
Etiketler: ,
  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar