Bir milyon ilmek Guinness’te

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 20 kadın tarafından, 4 ay süren çalışma ve atılan bir milyon ilmekle iğne oyası olarak hazırlanan "Şeftali ağacı", "Dünyanın en büyük iğne oyası heykeli" olarak Guinness rekorlar kitabına girdi. 2 metre büyüklüğündeki ağaç büyük ilgi gördü.
Rahmi ÇAKMAK
Rahmi ÇAKMAK
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