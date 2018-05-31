Darp edildiğini ileri süren genç sunucu, soluğu mahkemede aldı. Eski sevgilisi hakkında dava açıldı. Sunucu Eda Pera Küçük'ü darp ettiği iddiasıyla oyuncu Tolga Pancaroğlu'nun "tehdit", "basit yaralama" ve "sesli ve görüntülü ileti ile hakaret" suçlarından 5 yıla kadar, arkadaşları Adem İlker Durguner ve Deniz Evin'in de "tehdit" suçundan 2'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Pancaroğlu'nun, 8 Şubat 2017'deki tartışmaları sırasında kendisini merdivenden iterek darp ettiğini, bunu bir kaza olarak gördüğü için sanıkla ilişkisini sürdürdüğünü söyleyen Küçük şunları anlattı: "Mart ayında evde telefonum ve çantama el koyarak beni saatlerce dövdü. Korktuğum için şikayetçi olmadım. 26 Nisan'da beni aradı. Görüştük. Elinde şişe vardı, şişeyi kırıp beni zorla taksiye bindirdi, evine gittik. İlişkiye devam etmek istemediğimi söyledim, bunu kabul etmeyip beni darp etti. Beni duvara fırlattı. Kariyerinin bittiğini söylüyor, hayatım bitti." Pancaroğlu ise "Kendisi merdivenlerden düştü. Ambulansı aradım ve hastaneye götürdüm. Yanında ben kaldım. Görevliye, kimseden şikayetçi olmadığını söyledi" dedi. Ayrıldıktan sonra gizli numaralardan aranarak tehdit edilmeye başladığını belirten genç oyuncu şöyle devam etti: "Müştekinin yönlendirmesi ile tehditler aldım. Sosyal ve psikolojik zarar gördüm. Kariyerimi bitirmeye çalıştılar." Deniz Evin ise suçlamaları kabul etmedi. Adem İlker Durguner de, müştekiye iyi niyetli olarak tavsiyede bulunduğunu söyledi. Mahkeme hakimi, duruşmayı erteledi.
Aylık dehşet!
Sunucu Eda Küçük, oyuncu olan eski sevgilisinin kendisini dövdüğünü belirtti “Şubat’ta merdivenden itti. Mart’ta dövdü. Nisan’da tehdit etti” dedi
Etiketler: Adem İlker Durguner , Sunucu Eda , eski sevgili , Deniz Evin , şubat , Mart
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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