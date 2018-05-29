Hem tazminat hem hapis

Geçen yıl eşim özel bir hastanede 4'üncü çocuğumuzu dünyaya getirdi. Doğumdan sonra serviste yatarken birden kanaması başladı.
Eşimin içinde bebeğin eşinin bir parçasını unutmuşlar ve eşimi yeniden ameliyata aldılar. Eşimin yine kanaması durmayınca bu kez de tüm rahmini aldılar fakat eşimi kurtaramadılar.
Kime, nasıl dava açabilirim?
Olayınızda hastaya yapılmış bir yanlış tedavi/ uygulama varsa ve gelişen durum bunun sonucu ise, bu durum malpraktis kavramı ile tanımlanır. Malpraktis bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır.
Malpraktis, yanlış tedaviyi uygulayan doktorun ve bağlı olduğu kurumun hukuki sorumluluğunu doğurur. Bu sorumluluk tazminat ve bazı durumlarda cezai yaptırım gerektirir.
Doktor veya hastane hatası nedeniyle zarar gören hastanın veya yakınlarının hem hekimden hem de varsa hekimin bağlı olduğu hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.
Yanlış tedavi, hekimin şahsi hatasının ön planda olması durumunda aynı zamanda vücut bütünlüğüne karşı işlenmiş bir suçtur.
Doktor hatasının ölüme sebep olması durumunda TCK 85. Maddesi'ndeki taksirle ölüme sebebiyet verme suçu oluşacaktır. Bu suç, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir eylem olarak düzenlenmiştir.
Özel hastanede uygulanan yanlış tedavi nedeniyle hastane ve hekime karşı tazminat davasının tüketici mahkemelerinde açılması gerekmektedir.
ÇOCUKLARA NAFAKA
Annem ve babam yıllar önce ayrıldı. Annemle yaşamak beni mutlu ediyordu. Babam belli ölçülerde nafaka ödüyordu. Ancak sadece bana.
Annemin maddi durumu iyiydi hatta bana almamamı söylüyordu. Bize yaptığı haksızlığın bedeli olarak istiyordum. Kısa bir süre önce bana mesaj attı ve nafakayı ödemeyeceğini söyledi. Hatta daha da ileri gidip annemden almamı istedi. Dava açmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
Bu gibi durumlarla sık karşılaşmaya başladık.
Müşterek çocuk için verilen iştirak nafakası çocuk 18 yaşına gelince sona erer. Bundan sonra çocuk masrafları için babasına nafaka davası açabilir. Eğer eğitiminiz devam diyorsa Türk Medeni Kanunu'nun 328/ II maddesi gereği 'Eğitim Nafakası' talep edebilirsiniz.
Bu madde, "Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler" şeklindedir. Eğitiminiz devam etmiyorsa dahi babanızın yardımı olmadan yoksulluğa düşüyorsanız Türk Medeni Kanunu'un 364. Maddesi gereği 'yardım nafakası' talep edebilirsiniz. Bu madde de "Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür" şeklindedir.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
Eşimin içinde bebeğin eşinin bir parçasını unutmuşlar ve eşimi yeniden ameliyata aldılar. Eşimin yine kanaması durmayınca bu kez de tüm rahmini aldılar fakat eşimi kurtaramadılar.
Kime, nasıl dava açabilirim?
Olayınızda hastaya yapılmış bir yanlış tedavi/ uygulama varsa ve gelişen durum bunun sonucu ise, bu durum malpraktis kavramı ile tanımlanır. Malpraktis bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır.
Malpraktis, yanlış tedaviyi uygulayan doktorun ve bağlı olduğu kurumun hukuki sorumluluğunu doğurur. Bu sorumluluk tazminat ve bazı durumlarda cezai yaptırım gerektirir.
Doktor veya hastane hatası nedeniyle zarar gören hastanın veya yakınlarının hem hekimden hem de varsa hekimin bağlı olduğu hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.
Yanlış tedavi, hekimin şahsi hatasının ön planda olması durumunda aynı zamanda vücut bütünlüğüne karşı işlenmiş bir suçtur.
Doktor hatasının ölüme sebep olması durumunda TCK 85. Maddesi'ndeki taksirle ölüme sebebiyet verme suçu oluşacaktır. Bu suç, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir eylem olarak düzenlenmiştir.
Özel hastanede uygulanan yanlış tedavi nedeniyle hastane ve hekime karşı tazminat davasının tüketici mahkemelerinde açılması gerekmektedir.
ÇOCUKLARA NAFAKA
Annem ve babam yıllar önce ayrıldı. Annemle yaşamak beni mutlu ediyordu. Babam belli ölçülerde nafaka ödüyordu. Ancak sadece bana.
Annemin maddi durumu iyiydi hatta bana almamamı söylüyordu. Bize yaptığı haksızlığın bedeli olarak istiyordum. Kısa bir süre önce bana mesaj attı ve nafakayı ödemeyeceğini söyledi. Hatta daha da ileri gidip annemden almamı istedi. Dava açmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
Bu gibi durumlarla sık karşılaşmaya başladık.
Müşterek çocuk için verilen iştirak nafakası çocuk 18 yaşına gelince sona erer. Bundan sonra çocuk masrafları için babasına nafaka davası açabilir. Eğer eğitiminiz devam diyorsa Türk Medeni Kanunu'nun 328/ II maddesi gereği 'Eğitim Nafakası' talep edebilirsiniz.
Bu madde, "Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler" şeklindedir. Eğitiminiz devam etmiyorsa dahi babanızın yardımı olmadan yoksulluğa düşüyorsanız Türk Medeni Kanunu'un 364. Maddesi gereği 'yardım nafakası' talep edebilirsiniz. Bu madde de "Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür" şeklindedir.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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