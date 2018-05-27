Sedat’ı görün!

Henüz 6 yaşında olmasına rağmen iki gözü de görmeyen Sedat, Türkiye'nin yardımını bekliyor. Emin Fasih- Nahide Tümkaya çiftinin tek çocukları Sedat, Antalya'da dünyaya geldi. Anne Nahide, oğlunun gözlerinde küçük lekeler fark etti. Yapılan kontrollerde Sedat'ın göz tansiyonu olduğu ve iki gözünde de katarakt bulunduğu belirlendi. Yoğun bir tedavinin ardından Sedat, 2 yaşına geldiğinde sol gözüne mercek yerleştirildi. Yine sağ gözüne tüp takılmasını aksi halde bu gözün de görme yetisini kaybedeceği söylendi. Aile, evlatlarına çare olabilmek için şehir şehir gezdi. Minik Sedat, 6 yılda tam 103 ameliyat geçirdi. Ancak hiçbiri tam bir sonuç göstermedi.
20 BİN LİRA ARANIYOR
2016 yılına gelindiğinde sol gözde görme yetisini tamamen kaybeden Sedat'ın sağ gözünün yüzde 20 onarında gördüğü belirlendi. Özel mercekli gözlükle sağ gözün görme oranı, bir miktar iyileştirildi. Acılı baba, oğlunun görebilen tek gözünü kurtarmak için 20 bin liraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen Sedat ise Türk halkından yardım istedi. "Okula gitmek istiyorum. İki gözüm de artık görsün istiyorum" dedi.
20 BİN LİRA ARANIYOR
2016 yılına gelindiğinde sol gözde görme yetisini tamamen kaybeden Sedat'ın sağ gözünün yüzde 20 onarında gördüğü belirlendi. Özel mercekli gözlükle sağ gözün görme oranı, bir miktar iyileştirildi. Acılı baba, oğlunun görebilen tek gözünü kurtarmak için 20 bin liraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen Sedat ise Türk halkından yardım istedi. "Okula gitmek istiyorum. İki gözüm de artık görsün istiyorum" dedi.
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