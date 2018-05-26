Film gibi bir hayatın kahramanlarından biri de 59 yaşındaki Serdal Erdek'ti. Serdal Erdek, Ankara'da zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 12 yaşında annesiyle birlikte Almanya'ya gitti. Almanya'da kung fu ile tanışıp Çin felsefesiyle ilgilendi. 10 yıl sonra İsviçre'nin Zürih kentine yerleşti. Belçika kökenli bir ailenin kurduğu vakıf aracılığıyla otelcilik okulunda okuyup 4.5 yılda bitirdi. Daha sonra avukat olan İsviçreli bir kadınla evlendi. Söz konusu süre zarfında kayak merkezi olan Davos'ta 6 ay gece müdürlüğü yapıp daha sonra İtalya'da bir otelde yiyecek içecek müdürü olarak işe girdi. Tayland'ın başkenti Bankong'da da 4 yıl 5 yıldızlı bir otelin genel müdürlüğünü yaptıktan sonra Hong Kong'a yerleşti. 50 bin dolar maaş ile bir oteli 4 yıl boyunca yönetti.
EŞİ BİLE TERK ETTİ
Ancak ne olduysa burada kumar illetine yenik düştü. Daha sonra Fransa'nın başkenti Paris'e geçerek 3 yıl burada yaşadı. Alkol yüzünden 1.5 yıl tedavi gördü. 2000'de ise Türkiye'ye dönmeye karar verdi. İstanbul'a yerleşti. Ancak alkol problemi had safhaya ulaşınca Manisa AMATEM'de 13 gün tedavi gördü. Tedavinin ardından alkole devam edince eşi tarafından terk edildi. İstanbul, Ege derken tekrar Ankara'ya döndü. Her şeyi bitince sokaklarda yaşamaya başladı. Son olarak 2017'de barınma evine sığındı. Ancak Mayıs ayı başında barınma evi kapanınca iş bulmak için Manavgat'a gitti. 12 gündür burada olan talihsiz adam iş aradığını söyledi. Banklarda yatıp kalkan Erdek, şunları söyledi: "4 yabancı dilim var. Atık alkol ve kumar illetinden tamamen kurtuldum. Ayağım sakat kaldığı için ağır iş yapamıyorum. Ama bir iş yerinde tezgahtarlık, rehberlik veya bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışabilirim. Tek isteğim bana bir şans verilmesi. İnanın bana bu şansı verenleri mahcup etmeyeceğim."
EŞİ BİLE TERK ETTİ
Ancak ne olduysa burada kumar illetine yenik düştü. Daha sonra Fransa'nın başkenti Paris'e geçerek 3 yıl burada yaşadı. Alkol yüzünden 1.5 yıl tedavi gördü. 2000'de ise Türkiye'ye dönmeye karar verdi. İstanbul'a yerleşti. Ancak alkol problemi had safhaya ulaşınca Manisa AMATEM'de 13 gün tedavi gördü. Tedavinin ardından alkole devam edince eşi tarafından terk edildi. İstanbul, Ege derken tekrar Ankara'ya döndü. Her şeyi bitince sokaklarda yaşamaya başladı. Son olarak 2017'de barınma evine sığındı. Ancak Mayıs ayı başında barınma evi kapanınca iş bulmak için Manavgat'a gitti. 12 gündür burada olan talihsiz adam iş aradığını söyledi. Banklarda yatıp kalkan Erdek, şunları söyledi: "4 yabancı dilim var. Atık alkol ve kumar illetinden tamamen kurtuldum. Ayağım sakat kaldığı için ağır iş yapamıyorum. Ama bir iş yerinde tezgahtarlık, rehberlik veya bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışabilirim. Tek isteğim bana bir şans verilmesi. İnanın bana bu şansı verenleri mahcup etmeyeceğim."
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