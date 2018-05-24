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DHKP-C’nin ‘annesi’ne dava

DHKP-C’nin ‘annesi’ne dava
Terör örgütü DHKP-C'nin yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma tamamlandı. Savcılık aralarında genelinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Semiha E. ile ODTÜ ormanlarında yakalanan İlhan K.'nın da bulunduğu tutuklu 7 şüpheli hakkında dava açtı. Semiha E.'nin örgüt içinde "Anne" kod adını kullandığı anlatıldı.

Yüksel TEMEL
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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