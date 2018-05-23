Türkiye onu "Hayat Tamircisi" olarak tanıdı. Mardin'in Derik İlçesi'nde yaşayan Hasan Kızıl, 300 hayvanın yürümesini sağladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nca 'Uluslararası İyilik Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Kızıl, şimdi yeni bir iyiliğe imza attı. Kızıl, bu kez de arka iki ayağı sakat olarak doğan kuzuya protez yaptı. Buna göre Rüzgar Sakin adlı vatandaş, Kızıl'ı aradı. Yeni doğan kuzusunun arka ayaklarının felçli olduğunu anlattı. Kendisinden yardım istediğini açıkladı. Kızıl da sevimli kuzu için bir yürüteç yaptı. Hayvanı ayağa kaldırdı. Kızıl o anları söyle anlattı: "Rüzgar Sakin, kuzusunu kesmek istemediğini, ona nasıl yardımcı olacağımı sordu. Ben de köye giderek kuzunun ölçüsünü aldım. Bu sırada bütün kuzular annesine koşarken felçli tek başına duruyordu. Hemen gidip yürüteç yaptım. Kuzuya yürüteç taktırdığım zaman koşarak annesine gitti. Annesinin kuzusunu koklaması beni çok duygulandırdı ve çok mutlu oldum. Türkiye'de ne kadar engelli canlı varsa elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Şu an için gece-gündüz çalışıyorum, bütün engelli hayvanları yürütebilmek adına bazen sabaha kadar çalışıyorum."
Nezir GÜNEŞ / Halit SOLHAN
Nezir GÜNEŞ / Halit SOLHAN
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