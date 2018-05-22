Polisiye 'Roman'

İngiltere ve Rusya arasındaki ipler gerildi. Eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın Londra'da zehirlenmesi iki ülke arasındaki ilişkileri derinden etkiledi. Başta Başbakan Theresa May olmak üzere İngiliz hükümeti ile basını bu saldırıdan sorumlu olarak Rusya'yı gösterdi. Bu gelişmenin ardından İngiltere ile birlikte diğer Avrupa ülkeleri Rus diplomatlar ile işadamlarına set çekti. Söz konusu isimlerin derhal İngiltere'yi terk etmesi istendi. ABD'de bu krizde İngiltere tarafında yer alıp aynı kararı sergiledi. İşte bu krizin ilk kurbanı dünyanın en zengin işadamlarından olan Rus milyarder Roman Abramoviç'ti. İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç'in İngiltere vizesi bitti. Ünlü işadamı vizesini yeniletmek istedi. Ancak İngiltere vize vermedi. İngiltere vizesinin süresinin dolduğu ancak yeniletme işlemlerinde sıkıntı yaşadığı belirtildi.
MİLYARDERLER HEDEFTE
Bu yüzden İsviçre'de bulunan Abramoviç, Chelsea'nin Manchester United'ı 1-0'la geçtiği FA Cup finalini izleyemedi. İngiliz bankalarında 9 milyar doları olan Abramoviç'in yaşadığı vize sıkıntısı nedeniyle bu hafta Londra Yüksek Mahkemesi'nde ifade vermesi gereken bir duruşmaya katılamadığı belirtildi. Abramoviç'in varlıklarını yöneten Millhouse şirketinin üst düzey yöneticilerinden David Davidoviç, mahkemeye verdiği ifadede, Abromoviç'in İsviçre'de olduğunu ve bu nedenle duruşmaya katılamadığını söyledi. Abromoviç'in yaşadığı bu sıkıntı üzerine gözler diğer Rus işadamlarına çevrildi. Servet sahibi birçok Rus uzun süredir Londra'da yaşıyor ve işlerini buradan yürütüyor. Ancak İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson servetlerini Putin ile olan ilişkilerine borçlu olan Rus milyarderlerin İngiliz polisi tarafından hedef alınabileceğini belirtilmişti.
CHELSEA ZEHİRCİSİZ KALDI
Rusya'nın en zengin 11. kişisi. Servetini petrolden kazanan Abramoviç, 2003 yılında Chelsea'yi satın alarak kulübü Premier Lig'in en başarılı takımlarından biri haline dönüştürmüştü. Servet sahibi birçok Rus uzun süredir Londra'da yaşıyor ve işlerini buradan yürütüyor. Ancak Rusya ve İngiltere arasındaki krizin, Rus milyarderlerin de hayatlarını zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.
UYANIK IRINA
Dünyanın 16'ncı, Rusya'nın ise en zengin adamı olan Roman Abramoviç, kendisinden 15 yaş küçük olan Daria için 2007 yılında 16 yıllık eşi ve 5 çocuğunun annesi İrina Abramoviç'ten boşanmıştı. İrina ilk olarak boşanma davasını Londra'da açmayı planlamıştı. Çünkü Abramoviç'in servetinin yarısından fazlası Londra'daydı. Yapılan anlaşmalar sonucu İrina'nın en az 2 milyar dolar tazminat aldığı açıklanmıştı.
Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi ile başlayan süreç Abramoviç'in İngiltere'den vize alamamasına kadar devam etti.
MİLYARDERLER HEDEFTE
Bu yüzden İsviçre'de bulunan Abramoviç, Chelsea'nin Manchester United'ı 1-0'la geçtiği FA Cup finalini izleyemedi. İngiliz bankalarında 9 milyar doları olan Abramoviç'in yaşadığı vize sıkıntısı nedeniyle bu hafta Londra Yüksek Mahkemesi'nde ifade vermesi gereken bir duruşmaya katılamadığı belirtildi. Abramoviç'in varlıklarını yöneten Millhouse şirketinin üst düzey yöneticilerinden David Davidoviç, mahkemeye verdiği ifadede, Abromoviç'in İsviçre'de olduğunu ve bu nedenle duruşmaya katılamadığını söyledi. Abromoviç'in yaşadığı bu sıkıntı üzerine gözler diğer Rus işadamlarına çevrildi. Servet sahibi birçok Rus uzun süredir Londra'da yaşıyor ve işlerini buradan yürütüyor. Ancak İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson servetlerini Putin ile olan ilişkilerine borçlu olan Rus milyarderlerin İngiliz polisi tarafından hedef alınabileceğini belirtilmişti.
CHELSEA ZEHİRCİSİZ KALDI
Rusya'nın en zengin 11. kişisi. Servetini petrolden kazanan Abramoviç, 2003 yılında Chelsea'yi satın alarak kulübü Premier Lig'in en başarılı takımlarından biri haline dönüştürmüştü. Servet sahibi birçok Rus uzun süredir Londra'da yaşıyor ve işlerini buradan yürütüyor. Ancak Rusya ve İngiltere arasındaki krizin, Rus milyarderlerin de hayatlarını zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.
UYANIK IRINA
Dünyanın 16'ncı, Rusya'nın ise en zengin adamı olan Roman Abramoviç, kendisinden 15 yaş küçük olan Daria için 2007 yılında 16 yıllık eşi ve 5 çocuğunun annesi İrina Abramoviç'ten boşanmıştı. İrina ilk olarak boşanma davasını Londra'da açmayı planlamıştı. Çünkü Abramoviç'in servetinin yarısından fazlası Londra'daydı. Yapılan anlaşmalar sonucu İrina'nın en az 2 milyar dolar tazminat aldığı açıklanmıştı.
Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi ile başlayan süreç Abramoviç'in İngiltere'den vize alamamasına kadar devam etti.
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