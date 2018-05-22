Beşiktaş ve Karagümrük tribünlerinin tanınan isimlerinden Serdar Keleş, geçtiğimiz Pazar akşamı vefat etti. Yüzlerce seveni, ailesine taziyelerini iletti. Çarşı Grubu, sosyal medyadan, "Üzüntümüz büyük, hepimizin başı sağ olsun" dedi. Keleş'in geçen yıl hayatını kaybeden tribünden arkadaşı Levent Tezel'in ölümüne çok üzüldüğü ve bu yüzden uzun süre kendine gelemediği öğrenildi. Keleş, dün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan'da toprağa verildi.
Beşiktaş’ın acı kaybı
Etiketler: Beşiktaş , serdar keleş
- 22 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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