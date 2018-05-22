;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Cesur yürek
  2. Kilometresiyle oynanan araç ayıplı maldır

’ın acı kaybı

Beşiktaş’ın acı kaybı
ve Karagümrük tribünlerinin tanınan isimlerinden Serdar Keleş, geçtiğimiz Pazar akşamı vefat etti. Yüzlerce seveni, ailesine taziyelerini iletti. Çarşı Grubu, sosyal medyadan, "Üzüntümüz büyük, hepimizin başı sağ olsun" dedi. Keleş'in geçen yıl hayatını kaybeden tribünden arkadaşı Levent Tezel'in ölümüne çok üzüldüğü ve bu yüzden uzun süre kendine gelemediği öğrenildi. Keleş, dün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan'da toprağa verildi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar