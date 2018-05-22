Beşiktaş’ın acı kaybı

ve Karagümrüktribünlerinintanınan isimlerinden, geçtiğimiz Pazar akşamıvefat etti. Yüzlerce seveni, ailesinetaziyelerini iletti. Çarşı Grubu, sosyalmedyadan,dedi.Keleş'in geçen yıl hayatını kaybedentribünden arkadaşı Levent Tezel'inölümüne çok üzüldüğü ve bu yüzdenuzun süre kendine gelemediği öğrenildi.Keleş, dün Fatih Camii'ndeikindi namazına müteakip kılınancenaze namazının ardından Kocasinan'datoprağa verildi.