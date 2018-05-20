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3. kez oldu

Polis memuru , 2001’deki terör operasyonunda yaralandı. darbe girişiminde başından vurulup ikinci kez lik unvanı aldı. Göreviyle ilişiği kesilmeden, emekliye ayrıldı. Ancak bu karar 2017’de onaylandı. Emniyet’e 235 bin 590 lira borçlu çıktı...

3. kez gazi oldu
Vatan için 2 kez gazi olan 'ın yaşadıkları filmleri aratmadı! 50 yaşındaki polis memuru Yılmaz, 2001 yılında 'deki bir operasyonda yaralandı. lik unvanı aldı. 5 yıl boyunca kısmı felçli olarak yaşadı. darbe girişimi sırasında da sokağa çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü savunduğu sırada başından ve bacaklarından yaralandı. Göğsünde iki gazilik madalyası taşıyan Yılmaz, evine gelen tebligatla yıkıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen tebligatta gazinin, 2013'te ilişiği kesilmeden emekliye sevk edildiği, 2017'de de bu kararın onaylandığı dolayısıyla 5 yılda ödenen aylıkların tutarı olan 235 bin 590 liranın faiziyle birlikte talep edildiği yazılıydı.

EVİMİ SATACAĞIM
Bir anda emekli edilip, 400 bin liraya yakın bir borcu olduğunu öğrenen gazi, büyük üzüntü yaşadı. Mağduriyeti gözyaşları ile anlatan Yılmaz, "Emniyet Genel Müdürlüğü çözemiyor, Kurumu () yetkilileri şokta... Evimi satışa çıkardım ne olur sesimi duyun, bu akıl dışı duruma dur deyin" ifadesini kullandı.

TÜLAY CANBOLAT
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