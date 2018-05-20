3. kez gazi oldu

Vatan için 2 kez gazi olan Halil İbrahim Yılmaz'ın yaşadıkları filmleri aratmadı! 50 yaşındaki polis memuru Yılmaz, 2001 yılında Mardin'deki bir operasyonda yaralandı. Gazilik unvanı aldı. 5 yıl boyunca kısmı felçli olarak yaşadı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da sokağa çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü savunduğu sırada başından ve bacaklarından yaralandı. Göğsünde iki gazilik madalyası taşıyan Yılmaz, evine gelen tebligatla yıkıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen tebligatta gazinin, 2013'te ilişiği kesilmeden emekliye sevk edildiği, 2017'de de bu kararın onaylandığı dolayısıyla 5 yılda ödenen aylıkların tutarı olan 235 bin 590 liranın faiziyle birlikte talep edildiği yazılıydı.
EVİMİ SATACAĞIM
Bir anda emekli edilip, 400 bin liraya yakın bir borcu olduğunu öğrenen gazi, büyük üzüntü yaşadı. Mağduriyeti gözyaşları ile anlatan Yılmaz, "Emniyet Genel Müdürlüğü çözemiyor, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri şokta... Evimi satışa çıkardım ne olur sesimi duyun, bu akıl dışı duruma dur deyin" ifadesini kullandı.
TÜLAY CANBOLAT
EVİMİ SATACAĞIM
Bir anda emekli edilip, 400 bin liraya yakın bir borcu olduğunu öğrenen gazi, büyük üzüntü yaşadı. Mağduriyeti gözyaşları ile anlatan Yılmaz, "Emniyet Genel Müdürlüğü çözemiyor, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri şokta... Evimi satışa çıkardım ne olur sesimi duyun, bu akıl dışı duruma dur deyin" ifadesini kullandı.
TÜLAY CANBOLAT
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