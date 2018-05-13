Yüzde 100 tehlikeli!

Sahte parfümler insan sağlığını tehdit ediyor, tehlike saçıyor. Uzmanlar kullanmayın diyor. İstanbul'da polisin 20 günlük sürede düzenlediği iki ayrı sahte parfüm operasyonundan ölümcül raporlar çıktı. Depo olarak kullanılan dokuz farklı adrese eş zamanlı baskın yapan İstanbul Kaçakçılık Polisleri, piyasa değeri beş milyon lira olan 100 bini aşkın şişe sahte parfüm ele geçirdi. 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kolilerin içerisinde satışa hazır halde bulunan ve el konularak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen sahte parfümler incelemeye alındı.
KANSERE KADAR GÖTÜREBİLİR
Yapılan ilk incelemelerde; 42 tanınmış markanın taklidi olan sahte parfümlerin içerisinde insan sağlığına zararlı olan ve aralarında eter, keton ile alkolün de bulunduğu 100'ü aşkın kimyasal madde tespit edildi. Merdiven altında imal edilen sahte parfümlerin kutularının şebekeler tarafından matbaalarda bastırıldığı ve "Orijinal" süsü verilerek piyasaya sürüldüğü ifade ediliyor. İnsan sağlığını olumsuz olarak etkilediği ifade edilen sahte parfümlerin; deride yanma, kızarıklık, kaşıntı ve baygınlık ile başlayan uzun süreli alerjik sorunlara ve kalıcı cilt hastalıklarına yol açabileceği de belirtiliyor. Akciğerlere de zarar verebileceği belirtilen sahte parfümlerin uzun süreli kullanımlarda kanser hastalıklarına kadar varabilen olumsuz sonuçlar doğurabileceğine vurgu yapılıyor. Uzmanlar, insanların sahte parfümler konusunda çok dikkatli olmaları ve kesinlikle sahte ürünler kullanmamaları gerektiğini belirtiyor.
Emir SOMER
KANSERE KADAR GÖTÜREBİLİR
Yapılan ilk incelemelerde; 42 tanınmış markanın taklidi olan sahte parfümlerin içerisinde insan sağlığına zararlı olan ve aralarında eter, keton ile alkolün de bulunduğu 100'ü aşkın kimyasal madde tespit edildi. Merdiven altında imal edilen sahte parfümlerin kutularının şebekeler tarafından matbaalarda bastırıldığı ve "Orijinal" süsü verilerek piyasaya sürüldüğü ifade ediliyor. İnsan sağlığını olumsuz olarak etkilediği ifade edilen sahte parfümlerin; deride yanma, kızarıklık, kaşıntı ve baygınlık ile başlayan uzun süreli alerjik sorunlara ve kalıcı cilt hastalıklarına yol açabileceği de belirtiliyor. Akciğerlere de zarar verebileceği belirtilen sahte parfümlerin uzun süreli kullanımlarda kanser hastalıklarına kadar varabilen olumsuz sonuçlar doğurabileceğine vurgu yapılıyor. Uzmanlar, insanların sahte parfümler konusunda çok dikkatli olmaları ve kesinlikle sahte ürünler kullanmamaları gerektiğini belirtiyor.
Emir SOMER
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