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Nafaka cinneti!

’de koca, eski eşine olan nafaka borcu yüzünden cinnet getirdi. Yeni karısını öldürüp intihar etti...

Nafaka cinneti!
Eski eşine birikmiş nafaka borcu olan adam, yeni eşini öldürdü. Daha sonra da canına kıydı. Akılalmaz olay dün 'de yaşandı. Bir tekstil fabrikasının kazan dairesinde işçi olarak çalışan Erol Karahan (31), 2 yıl önce kendisinden 10 yaş büyük Ayşe Karahan (41) ile ikinci evliliğini yaptı. Boşandığı eşine ise 10 bin liralık nafaka borcu vardı. Yeni evli çift, bu nedenle tartıştı. Cinnet getiren , yakınlarına cep telefonundan 'Hakkınızı helal edin' mesajı gönderdi. Ardından evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle önce eşi 'ı uzandığı koltukta başından vurdu, ardından da kendi başına doğrulttuğu silahın tetiğini çekti. Mesajı gören yakınları ise polis ekiplerine haber verdi. İkilinin yaşadığı evin kapısını kırarak açan ekipler, Ayşe Karahan ile eşi Erol Karahan'ın kanlar içindeki cesetlerini buldu. Cenazeler, otopsi için Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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