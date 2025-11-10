Taban maaşa tüfe ayarı: Emekliye en az 19 bin 243 TL

Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için ipuçları Merkez Bankası'nın yeni enflasyon tahminlerini açıklamasıyla geldi. Banka, 2025 enflasyonunun yüzde 31 ile 33 arasında olacağını tahmin etti. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin bu tahmine göre Ocak 2026 artışının, yüzde 12.28 ile yüzde 13.99 aralığında olabileceği görüldü. Enflasyonun yılı yüzde 32'lik oranla tamamlaması halinde de emeklilerin zam oranının yüzde 13.14 olacağı hesaplandı.
3 FORMÜL VAR
Ocak ayı başında kesinleşecek bu zam oranı, emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıyacak.
Ocak ayı zam oranının belli olmasının ardından, taban aylık konusu da gündeme gelecek.
Halen ek ödemesiyle kök aylığının toplamı 16 bin 881 liranın altında kalan emeklilere 16 bin 881 lira yatırılırken, bu tutarın Ocak ayında artırılması bekleniyor.
En kuvvetli formül ise 6 aylık enflasyon formülü olacak.
Bu formül uygulanırsa, Merkez Bankası'nın yüzde 31-33 aralığındaki enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 954-19 bin 243 lira seviyesine yükselecek. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 olması halinde ise taban aylık yüzde 13.14 artışla 19 bin 99 liraya çıkacak.
DUL VE YETİME DE YANSIYACAK
Taban aylıkta yapılacak artıştan dul ve yetimler de etkilenecek.
6 aylık enflasyon yüzde 13.99 olur ve taban aylık 19 bin 243 liraya çıkarılırsa, en düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 12 bin 669 liradan 14 bin 432, yüzde 50 olanlarda 8 bin 440 liradan 9 bin 621, yüzde 25 olanlarda 4 bin 220 liradan 4 bin 810 liraya yükselecek.
Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.