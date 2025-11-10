Türkiye'de son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladıklarını ve Türkiye genelinde konut abone sayısının yaklaşık 1 milyon arttığını bildirdi.
Bakan Bayraktar, yazılı açıklamasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de "Türkiye'deki bütün illere doğal gaz götürülmesi" yönünde bir hedef ortaya koyduğunu ifade etti.
Bu hedefi gerçekleştirdiklerine ve bugün Türkiye'nin 81 ilinde doğal gaz bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, "2002 yılında sadece 5 ilde ve 57 yerleşim yerinde olan doğal gazı, inşa ettiğimiz 243 bin kilometrelik iletim ve dağıtım şebekemizle 81 il, 950 yerleşim yeri ve 229 OSB'ye ulaştırdık. 2002'de 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı, bugün itibarıyla 22 milyona yükseldi. Son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık ve Türkiye genelinde konut abone sayısı da yaklaşık 1 milyon arttı." değerlendirmesinde bulundu.