Türkiye'de son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandı!

DOĞAL GAZDA HEDEF 2028'DE 16 MİLYON HANEYE ULAŞMAK

Türkiye'nin her köşesine doğal gaz götürmek için çalışmaların devam ettiğini ve bu yıl 15 bin 600 kilometre doğal gaz dağıtım ve iletim hattı inşa ettiklerini belirten Bayraktar, "Şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine doğal gaz kullanma imkanı sağladık. Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını 2025 sonunda 973'e çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”

Doğal gaz ile vatandaşlara sadece bir enerji kaynağı değil, yaşam konforu ve şehirlerde yüksek hava kalitesi de sağladıklarını vurgulayan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz doğal gaz dönüşümü sayesinde yıllık 34 milyon ton karbon emisyonunu engelliyoruz. Ayrıca, kükürt kaynaklı kirlilik oluşumunu da önlüyoruz. Yerli doğal gazın ekonomiye kazandırılması için de çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de halihazırda 4 milyon hane, yerli doğal gazımızı kullanıyor. 2028'de bunu 4 katına çıkararak 16 milyon hanenin yerli doğal gazımızı kullanmasını sağlayacağız."