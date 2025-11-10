Türkiye'de son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandı!

PODCAST CANLI YAYIN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladıklarını ve Türkiye genelinde konut abone sayısının yaklaşık 1 milyon arttığını bildirdi. Bakan Bayraktar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası komisyonda CHP'lilerle yaşadığı diyalog akıllara geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladıklarını ve Türkiye genelinde konut abone sayısının yaklaşık 1 milyon arttığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, yazılı açıklamasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de "Türkiye'deki bütün illere doğal gaz götürülmesi" yönünde bir hedef ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu hedefi gerçekleştirdiklerine ve bugün Türkiye'nin 81 ilinde doğal gaz bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, "2002 yılında sadece 5 ilde ve 57 yerleşim yerinde olan doğal gazı, inşa ettiğimiz 243 bin kilometrelik iletim ve dağıtım şebekemizle 81 il, 950 yerleşim yeri ve 229 OSB'ye ulaştırdık. 2002'de 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı, bugün itibarıyla 22 milyona yükseldi. Son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık ve Türkiye genelinde konut abone sayısı da yaklaşık 1 milyon arttı." değerlendirmesinde bulundu.

DOĞAL GAZDA HEDEF 2028'DE 16 MİLYON HANEYE ULAŞMAK

Türkiye'nin her köşesine doğal gaz götürmek için çalışmaların devam ettiğini ve bu yıl 15 bin 600 kilometre doğal gaz dağıtım ve iletim hattı inşa ettiklerini belirten Bayraktar, "Şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine doğal gaz kullanma imkanı sağladık. Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını 2025 sonunda 973'e çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”

Doğal gaz ile vatandaşlara sadece bir enerji kaynağı değil, yaşam konforu ve şehirlerde yüksek hava kalitesi de sağladıklarını vurgulayan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz doğal gaz dönüşümü sayesinde yıllık 34 milyon ton karbon emisyonunu engelliyoruz. Ayrıca, kükürt kaynaklı kirlilik oluşumunu da önlüyoruz. Yerli doğal gazın ekonomiye kazandırılması için de çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de halihazırda 4 milyon hane, yerli doğal gazımızı kullanıyor. 2028'de bunu 4 katına çıkararak 16 milyon hanenin yerli doğal gazımızı kullanmasını sağlayacağız."

BAKAN BAYRAKTAR'DAN DOĞAL KAPAK

Komisyondaki görüşmeler sırasında renkli anlar da yaşandı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, toplantıya küçük bir tüp ile gelerek "Halkın mutfağında tüp maalesef boş" ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar ise gülümseyerek, "Evet, çünkü doğalgaz kullanıyorlar; tüpe gerek yok." yanıtını verdi.

