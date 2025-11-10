Son dakika: CHP'nin şaibeli kurultay davasında gerekçeli karar! İstinaf yolu açıldı... Mutlak bölünme

CHP'de 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "Mutlak Butlan" talebi içeren davada karar verildi.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın 'konusuz' kaldığını belirterek, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, "İstinaf sürecine gideceğiz" dedi.
GEREKÇELİ KARAR
Öte yandan CHP'nin şaibeli kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı. Davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı ifade edildi.
İSTİNAF YOLU
Lütfü Savaş ve diğer delegelere istinaf yolu açıldı.
Karar ne olursa olsun, kulislerde CHP'nin bu süreçten tek parça çıkamayacağı konuşuluyor.
CHP'DE BÖLÜNME KAÇINILMAZ
Kurultaydaki şaibe iddia ve itirafları CHP içinde geri dönüşü olmayan kırılmalara yol açtı.
Kulislerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrı bir siyasi yol haritası oluşturabileceği, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ise kendi çizgilerini netleştireceği konuşuluyor.