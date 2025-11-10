Atatürk'ün vefatında 2 büyük muamma! 9'u 5 geçe mi öldü, zehirlendi mi? Baş şüpheli Hitler'in hekimi... Peki ya İsmet İnönü?

ATATÜRK SAAT 9'U 5 GEÇE Mİ VEFAT ETTİ? Gazi'nin saat 09.05'te vefat ettiği bilgisi kuşaktan kuşağa aktarılırken "Saat 9'u 5 geçe" isimli şiir 7'den 70'e herkesçe biliniyor, yıllardır zikrediliyor. Nitekim bazı tarihçiler, Atatürk 'ün yakınları ve dönemin tanıkları, vefatın 10 Kasım 'da değil 9 Kasım'da olduğunu bildiriyor, saat 9'u 5 geçe duyurusunun Celal Bayar tarafından yapıldığını dile getiriyor. SABAH Gazetesi'nin merhum yazarlarından Engin Ardıç, 9 Kasım 1938'de gece yarısı vefat ettiğini köşesine taşımış, detaylıca anlatmıştı.









LATİFE HANIM'IN YEĞENİ ÖKE: ATATÜRK 9 KASIM'DA ÖLDÜ



Engin Ardıç kaynak gösterdiği Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın yeğeni Mehmet Sadık Öke'nin 2011 yılında yayınlanan "Teyzem Latife" adlı kitabında konuya ilişkin çarpıcı detaylar mevcut.



Öke, Atatürk'ün 9 Kasım'da vefat ettiğini şu cümlelerle anlatıyor:



"Babam Prof. Dr. Nevzat Öke'nin teyzesi Benal Nevzat Hanım, Atatürk'ün seçtiği ilk kadın milletvekillerinden biriydi. Bu bilginin kaynağı da Benal Nevzat Hanım. Ben bunu kendisinden dinledim. Bir günlük geç açıklamanın nedeninin Ata'nın ölümünün arkasından Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili olduğu konuşulurdu. O dönem İsmet Paşa ve Celal Bayar'ı Cumhurbaşkanı olmasını isteyen iki ayrı grup olduğunu ancak Mareşal Fevzi Çakmak'ın, Bayar'a "Siz sıranızı bekleyin" dedikten sonra İsmet İnönü'nün seçildiğini anlatırlardı. Ancak her 10 Kasım'da Latife Teyzem bütün aileyi evinde toplar ve bir öğle yemeği daveti verirdi. Rakıyı sevmemesine rağmen o yemeklerde bir kadeh rakı içerdi."



Merhum Çetin Altan'ın 2012 tarihli köşe yazısında "Anıtkabir'in bir belgeseli yapılsa; kazara o belgeseli merak edip izleyenler olursa, ağızları bir karış açık kalır" demiş, Gazi'nin 10 Kasım'da vefat etmediğini yazmıştı.