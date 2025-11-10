PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Demirtaş kararı mahkeme takdirinde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da düzenlenen Yargı Teşkilatı toplantısında özel açıklamalarda bulundu. AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin “Benzer kararlar daha önce de verildi, süreç yargı boyutuyla devam ediyor” diyen Tunç, İmamoğlu hakkındaki casusluk iddialarına dair ise “Kişisel verilerin kopyalanması konusu mahkeme kararıyla durdurulmuştu, savcılık süreci titizlikle değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Demirtaş kararı mahkeme takdirinde

Sabah'ın haberine göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da düzenlenen Yargı Teşkilatı toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara değinen Tunç, AİHM tarafından Selahattin Demirtaş tarafından verilen hak ihlali kararının benzerlerinin daha önce de verildiğini belirtti. Tunç, tahliyeye yönelik, "Bu karar mahkemeye ulaştığında mahkeme değerlendirmesini yapacak. Demirtaş şu anda hükümözlü. Mahkeme bütün boyutlarıyla kararı inceleyecek. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi terör propagandasından 4 yıl 8 ay Terör örgütü propagandası suçundan ceza verilmişti. 31 Ekim 2019'a kadar bu cezası infaz edildi. Kobani'den 20 Eylül 2019'da tutuklama verilmişti. Tamamen yargı süreçleriyle ilgili bir konu" diye konuştu.



ÖZEL SINIRI AŞTI
CHP lideri Özgür Özel'in gerek İBB gerekse CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalardaki skandal hakaretlere varan açıklamalarıyla ilgili ise, "Özgür Özel gerek İBB gerek Beşiktaş adli soruşturmalarını sanki bir siyasi soruşturma gibi algı çalışmasından ibaret.
Suçlamaların içeriğine hiç girmiyorlar, bir takım iddialar ortaya atıyorlar. Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı özellikle yargıyla ilgili konularda yaptığı açıklamalarında maalesef sınırı hep aşıyor" dedi.
İmamoğlu'na yönelik yürütülen casusluk soruşturmasıyla ilgili Tunç, "Devam eden bir soruşturma var. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz verilerin kopyalanması gündeme gelmiş ve karar idari mahkeme kararıyla da durdurulmuştu.
Sonrasında 19 Mart'ta yapılan savcılık açıklamasında İstanbul Senin uygulaması aracılığıyla kişisel verilerin ihlaline yönelik suçlamada var. O ve sonradan ortaya çıkan görüşmeler, savcılık tarafından değerlendirilecek" diye konuştu.



MEDYADA HER GÖRDÜĞÜNÜZE İNANMAYIN
6 yıl önce işlenen Ceren Özdemir cinayetinde katil zanlısının açık cezaevine çıktığına yönelik sosyal medyada, bir gazetecinin yayın yaparak yanlış bilgiyi yaydığına dikkat çeken Tunç, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan adam nasıl açık cezaevine çıkar? Acaba var mı bir şey diye bir araştırdık. Adam yüksek güvenlikli cezaevinde, çıkması da mümkün değil. Ama ne oldu milyonlara yayıldı. 'Katiller aramızda dolaşıyor' algısı oluştu. Bu tarz meselelerde sosyal medyada bu tip paylaşımları gördüğümüzde hemen inanmamamız lazım" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze'ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
Türk Telekom
Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli'deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi
Kanarya'dan zirveye mesaj! Fenerbahçe - Kayserispor: 4-2 | MAÇ SONUCU
Ölen 6 cana hakaret ve küfür ettiler! Kocaeli'de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar
İdefix
Kim Milyoner Olmak İster’de o soru yarışmacıyı yaktı! Oktay Kaynarca yarışmacıyı türküyle uğurladı!
Eğlence mekanında korkunç saldırı: Yüzüne kolonya dökülüp ateşe verildi | O cani tutuklandı
Aslan apolet bıraktı! Kocaelispor - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
İşkencenin adı bu kez Rakefet! Ne ışık var ne hava: Filistinliler İsrail'in yeraltı hapishanesinde ölüme terk edildi
Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek
Fenerbahçe'ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba
Amerikan rüyası kapanma kabusuna döndü, ülke kontak kapattı! Shutdown Amerika!
Kocaeli'de parfüm deposu faciası! 6 kadın gözyaşları içinde toprağa verildi... Gözaltı sayısı artıyor
Başkan Erdoğan'dan Özel'in hadsiz sözlerine yanıt: "Biz o seviyeye inmeyiz, inemeyiz!"
Mandalinci İmamoğlu'nun izinde! Hayali ödemeler Sayıştay raporunda | Bomba: CHP'li Kadıköy Belediyesi CHP'li Bodrum Belediyesi'ni yalanladı
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ'den CIA'ye MOSSAD'dan İsrail'e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
Memur ve emekliye Ocak zammı geliyor! Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininden sonra kim ne kadar alacak?
Kutup koridoru açıldı: Arktik soğuklar geliyor! MGM'den İstanbul, İzmir ve birçok ilde yağış alarmı! 2 gün sonra...