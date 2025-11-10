Galatasaray'ın Kocaelispor yenilgisi sonrası şok sözler! "Tembellik ve gevşeme"

Galatasaray, buna rağmen, göbekten rakip kaleye gidemeyince, sürekli ceza sahasına top şişirdi durdu. Galatasaray'ın bu oyun anlayışı, Kocaelispor'un işini kolaylaştırdı. Galatasaray ikinci yarıda baskılı oynadı ama net gol pozisyonlarına giremedi.

Şampiyonlar Ligi öncesi ve sonrası oynanan lig maçlarında Galatasaray'ın ligde sıkıntı yaşayabileceğini her fırsatta dile getirdim.

Dün böyle bir kaderi yaşadı Galatasaray. Bu sezon yenilgisiz bir şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ligin en zayıf halkalarından biri olarak gösterilen Kocaelispor'a kaybetti.

Bu arada Kocaelispor taş gibi bir takım olmuş. Selçuk İnan'a helal olsun! Bu Kocaelispor bırakın ligden düşmeyi, Galatasaray maçında olduğu gibi daha çok can yakar!

Galatasaray'da ise ayakların yere basması lazım. Ligde zayıf rakip olmadığını gördüler.

İki haftada 5 puan kaybetti Galatasaray! Zirvede puan farkı eridi.

Şampiyonluk adayları için kartlar yeniden dağıtıldı.

LEVENT TÜZEMEN: DENGEYİ BOZDU Okan Buruk'un İcardi fantezisi G.Saray'ın yenilmezliğini kaybetmesine neden oldu.

Bunun adı intihar. Geçen sezon Avrupa'daki G.Saray-Tottenham maçından bu yana hiçbir maça Okan Buruk, İcardi-Osimhen ikilisi ile çıkmadı. Kocaeli maçında bu ikiliyi oynatma fikri Okan hocada nasıl oluştu? İcardi maç boyu sıfır çekerken önde baskı yapmadığı gibi yüksek toplara bile sıçramadı, forması terlemedi hatta çamurlanmadı. Selçuk İnan, G.Saray'ı çok iyi analiz etmiş olacak ki geniş alan bırakmadı hızlı ataklarda G.Saray'ı hep tehdit etti.

Icardi'nin oynaması Osimhen'in de dengesini bozdu.

Sezon başından bu yana Liverpool, Bodo ve Ajax maçlarında G.Saray, hep tek forvet ve genelde de Osimhen ile oynadı.

Okan hoca bu hataya rağmen ikinci yarı nedense İcardi'yi çıkarıp tek forvete dönmeyi düşünmedi.

G.Saray'ın etkisiz oynamasını sağladı. Torreira'ya çok yük bindi ve Uruguaylı oyuncunun sakatlanmasına neden oldu.

Oysa Sara bağlantı oyuncusu olarak Osimhen arkasında görev yapsa kanatlara pas atılır, Barış ve Sane top almak için çok fazla geriye gelmezlerdi. Agyei'nin attığı golde önce Abdülkerim sonra kaleci Uğurcan hatalıydı.

Büyük takım kalecisi kapattığı köşeden gol yemez. Bu yenilgi doğrudan Okan hocaya yazar, milli maç arası gelmeseydi Kocaeli'de alınan yenilgi travma yaratırdı.

Dilerim Okan hoca takımı toparlar ve çift forvet oynatma inadından vazgeçer.