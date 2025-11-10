Galatasaray'ın Kocaelispor yenilgisi sonrası şok sözler! "Tembellik ve gevşeme"
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Galatasaray, rakibine 1-0 yenilerek sezonun ilk yenilgisini aldı. Cimbom'un yaşadığı kayıp sonrası spor yazarları zorlu randevuyu değerlendirdi ve eleştirilerde bulundu. İşte o yorumlar...
Galatasaray, Ajax'ı Amsterdam'da 3-0 yendikten sonra gözünü Süper Lig'e çevirmiş ve namağlup liderliğini sürdürmek için sahaya çıkmıştı.
Sarı kırmızılılar çok etkisiz bir oyun ortaya koyduğu Kocaeli'de dakikalar 45'i gösterirken Dan Agyei'nin golüyle yenik duruma düştü. İkinci yarıda skoru değiştirmek isteyen Okan Buruk ve öğrencileri başarılı olamadı ve karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Aslan, apoletini de kaybetti.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları Okan Buruk'un özellikle Icardi tercihi üzerinden sert eleştirilerde bulundu.
EVREN TURHAN: SEZONUN EN KÖTÜ OYUNU
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında aldığı moralle Kocaeli deplasmanına çıktı. Okan Buruk'un maç öncesinde yaptığı tercihler, kağıt üzerinde ofansif bir cesaretin göstergesiydi. İcardi'yi sahaya sürüp Sallai'yi kesmek, 4-2-3-1 sisteminde Osimhen'e destek olma hedefiyle planlanmıştı.
Ancak futbol bazen kağıt üzerindeki denklemleri acımasızca çöpe atar. Maçın ilk düdüğünden itibaren Galatasaray'ın ne istediği belli değildi. Torreira ve Lemina orta sahada kayboldu. Top rakipteyken ikili mücadelelerde etkisiz kaldılar, top kendilerindeyken ise üretkenlikten çok uzaklardı. Kenarlarda Barış Alper ve Osimhen'in etkisizliği de eklenince, Galatasaray hücumda tamamen tıkanmış bir takıma dönüştü. Üstüne bir de İcardi'nin fizik olarak oyuna katkı verememesi eklenince, Sarı-Kırmızılılar adeta sahada bir kişi eksik oynadı. Kocaelispor cephesinde ise Selçuk hocanın planı tıkır tıkır işledi. Alanları çok iyi kapattılar, tempoyu istedikleri seviyeye çektiler. Ne duran toplarda ne de yan ortalarda Galatasaray'a nefes aldırmadılar. G.Saray'ın Osimhen'le bulduğu gol ise tartışmalı bir pozisyondu. Sezonun en kötü oyunu oynadı G.Saray... Ajax maçında parlayan bir takım, Kocaeli karşısında adeta kendi gölgesine yenildi. Şampiyonluk yarışında alınan bu ilk yenilgi, kağıt üzerinde 3 puandan fazlasını kaybettirdi: özgüveni, ritmi ve takım dengesini.
Kocaelispor'u Galatasaray'a karşı oynadığı muazzam futbol nedeniyle tebrik ediyorum. Bu takım Selçuk İnan'ın eseri! Galatasaray'a karşı nasıl oynanır ve kazanılır herkese gösterdi! Galatasaray'ın bütün oyun şifrelerini çözmüş Selçuk hoca! Kocaeli Stadı'nı tamamen dolduran ev sahibi takımının muhteşem taraftarını da alkışlamak lazım. Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk ise Kocaelispor maçını adeta çantada keklik olarak görmüşler. Rakibi analiz etmemişler. Mesela Galatasaray dün sahaya 11 futbolcu ile çıktı ama 9 kişi ile mücadele etti. Sane ve İcardi'yi ara ki bulasın! Okan Buruk, sahada tel tel dökülen iki oyuncusunu kenarda adeta film gibi izledi.
Teknik adamların formsuz ve gününde olmadığı zamanlar olur. Şampiyonlar Ligi'nde dağları deviren Okan Buruk, dün yenilgide büyük rol oynadı. 4-4-2 oyun anlayışı tutmadı, görüyorsun. İkinci yarıda neden ısrar ediyorsun! Çıkar İcardi ve Sane'yi... Galatasaray fabrika ayarlarına dönsün! Maçın daha üçüncü dakikasında Tayfur Bingöl ile gole yaklaşan Körfez ekibi, 'ben bu maçı kazanacağım' der gibi maça muazzam bir giriş yaptı. Galatasaray ilk yarıda maça bir türlü giremedi. Orta sahada üstünlüğü Kocaelispor'a kaptırdı. Kocaelispor, Lemina ve Torreira'ya çok iyi baskı yaptı. Adeta nefes aldırmadı. Bu iki oyuncuyu döndürmedi. Pas bağlantılarını kesti.
Selçuk İnan'ın öğrencileri, sahada basmadık yer bırakmadılar, kanatları iyi kapattılar. Barış Alper Yılmaz da o savaşçı kimliğinden çok uzaktı. Sane kesinlikle maç seçiyor. Şampiyonlar Ligi maçlarında adeta kükreyen Sane, dün Kocaelispor karşısında pençesiz aslan gibiydi. Kocaelispor temaslı oynadı. Oyundan hiç düşmediler. Olağanüstü bir savunma duruşu sergilediler. Galatasaray'da Yunus Akgün dışında çalımlarla adam geçebilen oyuncu yok maalesef! Dün Yunus'un yokluğu çok hissedildi. Osimhen yüreği ile mücadele etti. Ama onu da kaleden uzak tuttular, sert oynayıp, yıldırmaya çalıştılar. Hava toplarının büyük bölümünü Kocaelispor savunması aldı.
Galatasaray, buna rağmen, göbekten rakip kaleye gidemeyince, sürekli ceza sahasına top şişirdi durdu. Galatasaray'ın bu oyun anlayışı, Kocaelispor'un işini kolaylaştırdı. Galatasaray ikinci yarıda baskılı oynadı ama net gol pozisyonlarına giremedi. Şampiyonlar Ligi öncesi ve sonrası oynanan lig maçlarında Galatasaray'ın ligde sıkıntı yaşayabileceğini her fırsatta dile getirdim. Dün böyle bir kaderi yaşadı Galatasaray. Bu sezon yenilgisiz bir şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ligin en zayıf halkalarından biri olarak gösterilen Kocaelispor'a kaybetti.
Bu arada Kocaelispor taş gibi bir takım olmuş. Selçuk İnan'a helal olsun! Bu Kocaelispor bırakın ligden düşmeyi, Galatasaray maçında olduğu gibi daha çok can yakar! Galatasaray'da ise ayakların yere basması lazım. Ligde zayıf rakip olmadığını gördüler. İki haftada 5 puan kaybetti Galatasaray! Zirvede puan farkı eridi. Şampiyonluk adayları için kartlar yeniden dağıtıldı.
LEVENT TÜZEMEN: DENGEYİ BOZDU
Okan Buruk'un İcardi fantezisi G.Saray'ın yenilmezliğini kaybetmesine neden oldu. Bunun adı intihar. Geçen sezon Avrupa'daki G.Saray-Tottenham maçından bu yana hiçbir maça Okan Buruk, İcardi-Osimhen ikilisi ile çıkmadı. Kocaeli maçında bu ikiliyi oynatma fikri Okan hocada nasıl oluştu? İcardi maç boyu sıfır çekerken önde baskı yapmadığı gibi yüksek toplara bile sıçramadı, forması terlemedi hatta çamurlanmadı. Selçuk İnan, G.Saray'ı çok iyi analiz etmiş olacak ki geniş alan bırakmadı hızlı ataklarda G.Saray'ı hep tehdit etti. Icardi'nin oynaması Osimhen'in de dengesini bozdu.
Sezon başından bu yana Liverpool, Bodo ve Ajax maçlarında G.Saray, hep tek forvet ve genelde de Osimhen ile oynadı. Okan hoca bu hataya rağmen ikinci yarı nedense İcardi'yi çıkarıp tek forvete dönmeyi düşünmedi. G.Saray'ın etkisiz oynamasını sağladı. Torreira'ya çok yük bindi ve Uruguaylı oyuncunun sakatlanmasına neden oldu. Oysa Sara bağlantı oyuncusu olarak Osimhen arkasında görev yapsa kanatlara pas atılır, Barış ve Sane top almak için çok fazla geriye gelmezlerdi. Agyei'nin attığı golde önce Abdülkerim sonra kaleci Uğurcan hatalıydı. Büyük takım kalecisi kapattığı köşeden gol yemez. Bu yenilgi doğrudan Okan hocaya yazar, milli maç arası gelmeseydi Kocaeli'de alınan yenilgi travma yaratırdı. Dilerim Okan hoca takımı toparlar ve çift forvet oynatma inadından vazgeçer.
BÜLENT TİMURLENK: RAKİBİNİ HİÇ ANALİZ ETMEMİŞ
İlkay transferiyle rafa kalkan 'Osimhen-İcardi birlikte oynar' fikrini Okan Buruk bu deplasmanda niye pratiğe döktü. İlkay sakat, Yunus ameliyat oldu, Sara'nın da form grafiğinden memnun değil. İcardi derine gelir, kanatlardan bol orta yaparız iki santrforla rakibi boğarız. Rakibini analiz etmiş etmiş mi? Hiç sanmıyorum, var böyle bir tembelliği. Büyük zaferler sonrasında gevşeyen takımı değil teknik direktörün taa kendisi. Selçuk İnan'ın takımı son haftalarda galibiyetlerle ayağa kalkmış, 4 orta sahaya karşı Ajax yorgunu Lemina-Lucas ile savaş bekliyorsun.
Rakibin senin kanat oyunlarını çizgiye mahkum etmiş, beklerin bindirmiyorsa kim atacak topu Osimhen ve İcardi'ye… Amsterdam'da moral buldu dedik, Barış Alper, Ahmet Oğuz'un sertliğine cevap veremedi. Sane çizgide sıkıştı ve oyun Abdülkerim'in 50 metrelik arka direğe Caner Erkin ortalarına kaldı. Maalesef Caner'in ayağı sende yok Abdülkerim. Yemezse akıllanmaz fotoğrafıyla biten ilk yarının ardından 46'da İcardi çıkar, Sara girer'i bir aklına getirmeyen de Okan Buruk'tu. Kaos bir oyunun içinde doğru pası bulamadılar, Kocaeli karşılamalarda zorlanmıyor, pas aralarıyla pozisyon öldürüyordu. Öyle de bitti maç. Son 3 sezonun şampiyonu, namağlup G.Saray'ı her hoca devirmek ister. Selçuk İnan başardı. Gerçek bir futbol şehri Kocaeli'nin hiç susmayan taraftarına tebrikler.
MUSTAFA ÇULCU: İPTAL KARARI DOĞRU
Çağdaş Altay son yönettiği Iğdır- Bolu maçında 4 majör kararda 4 VAR müdahalesi yedi. Sonra bu maça geldi. Atletik ve dinamik bir hakem değil. 36'da kornerden gelen topta Sanchez'i sarıp sarmalayarak indiren Dijkstell'in pozisyonu penaltı olmalıydı. 41'de hakem orta alanda kaçamadı, Sane ile çarpıştı oyundan düşürdü.
1'nolu yardımcı hakem Serkan Çimen savunmadan gelen topa ofsayt kaldıracak kadar formsuz. Tayfur'a kontrolsüz girişinde Jakops'a çıkmayan sarı var. Kocaelispor golü öncesi Jakobs- Serdar mücadelesinde faul yok. Kale vuruşundan geldiği için ofsayt olmaz, gol temiz. Sarısı olan Osimhen'e korner öncesi sözlü ikaz olmaz. Hakem 56'da Osimhen'in kendine temasını da iyi niyetle tolere etti. 76'da Sara'ya topsuz alanda yaptığı faulde Linetty'e sarı çıkmalıydı ama çıkmadı. Galatasaray'ın attığı golde Sara rakip kaleciye temaslı etki edince VAR incelemesi ile ofsayt ve gol iptal kararı doğru. Bu eksikliklerine rağmen, kendi çizgisinin üzerinde bir performans gösterdi.