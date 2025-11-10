Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Spor yazarları, Fenerbahçe-Kayserispor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

EMRE BOL - GELİYOR GELMEKTE OLAN!

Lider Galatasaray'ın kaybetmesiyle Kayserispor karşılaşmasının önemi kat be kat artmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'nin pek çok defa böyle avantajları elinin tersiyle ittiğine şahitlik ettik. Ama bu kez işi ciddiye alan, iyi konsantre olan bir oyuncu grubu vardı sahada… Tedesco kafasındaki oyunu ezberletmeye devam ediyor. Ancak şunu çok iyi bilmeli. Rotasyon yaparken bazı bölgelere hiç dokunmaması lazım. Özellikle de kanat oyuncularına.

Nene için söylenen bal yapmayan arı tabirine hiçbir zaman katılmadım. Öyle yada böyle topu rakip ceza sahası çevresine taşıyabiliyor. Fenerbahçe'nin 2. golü gerçekten ders niteliğinde. Ederson'un topu oyuna hızlı sokuşu, Asensio'nun oyunu genişletmesi, Nene'nin dikine koşusu… Gerçekten harikaydı. İsmail'in yokluğunda yeniden formaya kavuşan Fred büyük oynadı. Biraz önde olunca skor katkısı da yaptı.

Asensio Alex'ten sonra Fenerbahçe'nin başına gelen en güzel şey. O kadar soğukkanlı oynuyor ki… Her hareketi kalite kokuyor. Sarı- lacivertlilerde kötü oynayan, kötü koşan kimse yoktu. Fizik olarak güçlendikçe tadından yenmez olacak. Şimdi önünde Rize ve Galatasaray maçları var. Yen ikisini liderliği kap. Ben devre arası kampı sonrası ve yapılacak iki transferle bu takımın şampiyon olacağını düşünüyorum.

GÜRCAN BİLGİÇ - KADIKÖY RUHU!

Kocaeli'den gelen haber sonrasında Kadıköy coşkusunu katlayarak maça asıldı. Müthiş atmosferde Fenerbahçe, perşembenin yorgunluğunu bir kenara atıp, "kazanılması gereken maç" formatını yeniledi. Sabırsız akşamın kurbanları, goller geldikçe kahramanlara dönüştü. Kayserispor duvarını doğru ördü ve kalabalık kaldı kendi bölgesinde. Üstünlük Fenerbahçe'de ama pozisyonlar gelmiyordu. Ta ki, ustalar devreye girene kadar. "Ne işi var" denilen Talisca, duran topta aklını devre soktu, Asensio golü attı. İki dakika sonra gelen ikinci tam bir ustalar şöleniydi.

Ederson çabuk oyuna soktu, Asensio, Semedo'yu devreye soktu, Fred ise Nene'ye boş kaleye vurdurdu.
Rahatladılar ve kendi oyunlarına geri döndüler. Kerem sazı eline aldı, bir attı, bir de attırdı. Kayserispor'un hataları doğru değerlendirdiği iki pozisyonda da defansın "sarsaklık oranı" ile ilgili Tedesco'ya bilgi akışı oldu.

Kerem' Aktürkoğlu'na bir paragraf daha açalım. Gole çok ihtiyacı olduğu, taraftarla kucaklaşma ihtiyacında olmasına rağmen Nene'yi tercih etmesi, olgunlaştığını gösteriyor. Bir de Fred var elbette. Sadece defansif değil, bağlantı oyuncusu olarak da katkısı tartışılmaz. Kazanarak gitmeleri kadar, yolu tamamlayacak gücü göstermeleri daha önemliydi Fenerbahçe açısından. Oyun grubunun birbirine kenetlendiğini, Skriniar'ın defansif liderliğinde büyüdüğünü de görüyoruz. Milli maç arasına moral ile girmeleri, Tedesco için de "onarım" sürecine devam etme şansı da getirecek.

MUSTAFA ÇULCU - OZAN'IN ÇOK EKSİKLERİ VAR

Fenerbahçe gündüz maçı sonrası farkı 1 puana indirmek için ilk gole kadar çabuk oyunla panik oyun arasında gidip geldi. İlk galibiyetini ancak 11. haftada alabilmiş gücü kısıtlı Kayserispor, başlama vuruşu ile geriye yaslanarak ilk dakikadan itibaren nasıl oynayacağı mesajını verdi. Fenerbahçe'nin ikinci golü kusursuz geçiş oyununa örnekti. Coşku arttı arttıkça da goller geldi. Galibiyet gelmiş olabilir lakin yenilen goller verilen pozisyonlar kötü savunma hatası sorgulanmalı! Ozan Ergün, MHK'nin özel ilgi gösterdiği desteklediği bir hakem.

Bu destekle daha hızlı gelişim göstermesi gerekir. Hakemlerde en büyük tehlike, baskıya direnç gösterememek! Baskı algıyı bozar o da seçicilikte sıkıntı yaşatır. Ozan'da bunu yaşadı. 12'de Carole kontrolsüz hareketi dolayısıyla Nene'ye sarı çıkmalıydı, çıkarmadı. 17'de yine ayak seviyesi topa kafa hamlesi yapan Carole'e arka yandan uzanan Asensio'nun ayağı geliyor sarı olmalıydı. Asensio rakibi görmüyor ve ayağını çabuk çekiyor. İlginçtir sarıyı geçtim hakem faul dahi vermedi!

34'te hakem atışını hem yerinden yapmadı hem top yere değmeden Fred oynadı. Atış tekrar edilmeliydi ama devam ettirdi. Skandal bir uygulama oldu. Gelen goller hakemin üzerindeki baskıyı ve stresi azalttı. Son dakika Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru. İyi bir fiziğe sahip ama dinamik değil. Yer alma, oyun okuma, fauller, kartlar çok eksiklikleri var çok. İyi bir mentore ihtiyacı var.

