Başkan Erdoğan Anıtkabir'de Bahçeli ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.
ERDOĞAN VE DEVLET ERKANI ANITKABİR'DEKİ TÖRENE KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
EMİN VE EHİL KADROLAR
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.