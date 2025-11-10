PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Anıtkabir'de Bahçeli ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun." ifadelerini yazan Başkan Recep Tayyip Erdoğan törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

ERDOĞAN VE DEVLET ERKANI ANITKABİR'DEKİ TÖRENE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

EMİN VE EHİL KADROLAR

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.




Başkan Erdoğan törenin ardından Anıtkabir'de Bahçeli ile bir araya geldi.

CUMHUR ZİRVESİ

Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada, Bahçeli ile hafta içinde görüşeceğini açıklamıştı. Başkan Erdoğan, "Bu hafta Sayın Bahçeli ile irtibat kurup, ya kendilerine bir ziyaret yaparım ya da davet ederim. Aramızda bir sıkıntı söz konusu değil" ifadelerine kullanmıştı.

