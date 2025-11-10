Başkan Erdoğan Anıtkabir'de Bahçeli ile bir araya geldi







Başkan Erdoğan törenin ardından Anıtkabir'de Bahçeli ile bir araya geldi.

CUMHUR ZİRVESİ

Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada, Bahçeli ile hafta içinde görüşeceğini açıklamıştı. Başkan Erdoğan, "Bu hafta Sayın Bahçeli ile irtibat kurup, ya kendilerine bir ziyaret yaparım ya da davet ederim. Aramızda bir sıkıntı söz konusu değil" ifadelerine kullanmıştı.