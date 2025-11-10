Futbola "temiz eller" şart! Bahis soruşturmasında şike izi | Murat Özkaya ifadesinde isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi



"ALTINORDU'DAN İKİ OYUNCU ARADI, KİŞİ BAŞI 100 BİN TL İSTEDİ"



Ajansspor'da yer alan habere göre; Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ifadesinde iki kulüp ve üç oyuncunun ismini verdi.



Altınordu'dan iki oyuncunun kendisini aradığını öne süren Özkaya şu ifadeleri kullandı:



"Altınordu'da oynadığını iddia eden iki oyuncu yurt dışına kayıtlı telefon numarasıyla WhatsApp'tan mesaj attı. 'Başkanım biz iki kişi ilk on birde maça çıkıyoruz. Bu sezon Süper Lig'i en çok siz hak ettiniz' dediler. İsimlerini sordum ancak paylaşmadılar.



'Bizim için lig bitti sayılır. Bu maç sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz. İster misiniz?' diye yazdı. Kişi başı 100 bin TL istediler. Tabii ki kabul etmedim. Durumu önce Altınordu kulübüne sonra da TFF'ye bildirdik. Hatta bu konu hakkında TFF Etik Kurulu'na ifade verdim'."