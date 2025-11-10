Futbola "temiz eller" şart! Bahis soruşturmasında şike izi | Murat Özkaya ifadesinde isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci

Türkiye futbolda bahis skandalı ile sarsıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı.Futbolda bahis soruşturması: Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor!
Hacıosmanoğlu'nun hakem camiasını sarsan açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihbar kabul edildi.
EYÜPSPOR BAŞKANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ! KASIMPAŞA'NIN SAHİBİ CİNER FİRARİ
Şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan gözaltı kararı verildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Fatih Saraç hakkında "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçundan gözaltı kararı verildi.
19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Özkaya, Saraç ve 17'si hakem olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı. Saraç serbest bırakıldı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya emniyetteki sorgusu tamamlandı. Özkaya ile birlikte gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.
"ALTINORDU'DAN İKİ OYUNCU ARADI, KİŞİ BAŞI 100 BİN TL İSTEDİ"
Ajansspor'da yer alan habere göre; Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ifadesinde iki kulüp ve üç oyuncunun ismini verdi.
Altınordu'dan iki oyuncunun kendisini aradığını öne süren Özkaya şu ifadeleri kullandı:
"Altınordu'da oynadığını iddia eden iki oyuncu yurt dışına kayıtlı telefon numarasıyla WhatsApp'tan mesaj attı. 'Başkanım biz iki kişi ilk on birde maça çıkıyoruz. Bu sezon Süper Lig'i en çok siz hak ettiniz' dediler. İsimlerini sordum ancak paylaşmadılar.
'Bizim için lig bitti sayılır. Bu maç sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz. İster misiniz?' diye yazdı. Kişi başı 100 bin TL istediler. Tabii ki kabul etmedim. Durumu önce Altınordu kulübüne sonra da TFF'ye bildirdik. Hatta bu konu hakkında TFF Etik Kurulu'na ifade verdim'."