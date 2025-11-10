PODCAST CANLI YAYIN

Futbola "temiz eller" şart! Bahis soruşturmasında şike izi | Murat Özkaya ifadesinde isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci

Türk futbol camiası "bahis" skandalı ile sarsıldı. Şike ve maç sonucunu etkilemeye dönük iddialar ayyuka çıktı. Soruşturmalar sürerken TFF'de peş peşe istifalar yaşandı. Olay Süper Lig'e de sirayet etti. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Fatih Saraç hakkında "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçundan gözaltı kararı verildi. Ciner'in yurt dışında firari olduğu bilinirken Murat Özkaya emniyetteki sorgusu tamamlandı. Özkaya ifadesinde iki kulüp ve bir kalecinin ismini verip "Gençlerbirliği kalecisi aradı, 500 bin TL'ye maçı satacağını söyledi" dedi. Gözaltına alınan 19 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Türkiye futbolda bahis skandalı ile sarsıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı.

Futbolda bahis soruşturması: Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor!



Hacıosmanoğlu'nun hakem camiasını sarsan açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihbar kabul edildi.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Fatih Saraç hakkında ʺMüsabaka Sonucunu Etkilemeʺ suçundan gözaltı kararı verildi

EYÜPSPOR BAŞKANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ! KASIMPAŞA'NIN SAHİBİ CİNER FİRARİ

Şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Fatih Saraç hakkında "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçundan gözaltı kararı verildi.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Özkaya, Saraç ve 17'si hakem olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı. Saraç serbest bırakıldı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya emniyetteki sorgusu tamamlandı. Özkaya ile birlikte gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi

"ALTINORDU'DAN İKİ OYUNCU ARADI, KİŞİ BAŞI 100 BİN TL İSTEDİ"

Ajansspor'da yer alan habere göre; Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ifadesinde iki kulüp ve üç oyuncunun ismini verdi.

Altınordu'dan iki oyuncunun kendisini aradığını öne süren Özkaya şu ifadeleri kullandı:

"Altınordu'da oynadığını iddia eden iki oyuncu yurt dışına kayıtlı telefon numarasıyla WhatsApp'tan mesaj attı. 'Başkanım biz iki kişi ilk on birde maça çıkıyoruz. Bu sezon Süper Lig'i en çok siz hak ettiniz' dediler. İsimlerini sordum ancak paylaşmadılar.

'Bizim için lig bitti sayılır. Bu maç sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz. İster misiniz?' diye yazdı. Kişi başı 100 bin TL istediler. Tabii ki kabul etmedim. Durumu önce Altınordu kulübüne sonra da TFF'ye bildirdik. Hatta bu konu hakkında TFF Etik Kurulu'na ifade verdim'."

Özkaya o dönem Gençlerbirliği kalecisini koruyan Nurullah Aslan'ın ismini verdi



"GENÇLERBİRLİĞİ KALECİSİ ARADI, 500 BİN TL'YE MAÇI SATACAĞINI SÖYLEDİ"

2021-2022 sezonunda Gençlerbirliği'nin kalesini koruyan Nurullah Aslan'ın 500 bin TL'ye maç satmaya kalktığını iddia eden Özkaya, "Gençlerbirliği kalecisi Nurullah Aslan o dönem ikinci başkanımız olan Fatih Kulaksız'ı arıyor. 500 bin TL karşılığında maçın skorunu bizim lehimize çevireceğini söylüyor. Fatih Kulaksız durumu bana anlattı. Ben de Gençlerbirliği yöneticilerine ilettim. Hatta 'Kaleciyi mümkünse bizim maça çıkarmayın' dedim. Durum bundan ibaret" dedi.

TFF'nin iç soruşturmasında bahis oynadıklarını kabul eden 45 klasman temsilcisi istifa etti


3700 OYUNCU İLE İLGİLİ DOSYA KARAR BAĞLANACAK

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, bahis operasyonunda araştırmaları süren 3 bin 700 oyuncu ile ilgili dosyayı haftaya karara bağlayacak.

45 KLASMAN TEMSİLCİSİ İSTİFA ETTİ

TFF'nin iç soruşturmasında da bahis oynadıklarını kabul eden 45 klasman temsilcisi istifa etti.

Başkan Erdoğan: Devlet gereğini yapıyor

BAŞKAN ERDOĞAN: DEVLET GEREĞİNİ YAPIYOR

Türk futboluna kara çalan skandallar silsilesi Ankara'nın da yakın takibinde.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim 2025'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bahis skandalına ilişkin çok net bir mesaj verdi. "Devlet gereğini yapıyor" dedi.

Erdoğan, "Son dönemde mesela bir hakemler olayı ortaya çıkmıştır. Hakemler olayında yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken bir devlet, eli kolu bağlı olarak takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19u gözaltına alındı!

