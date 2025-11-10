Ajan Hüseyin Gün'den Ekrem İmamoğlu'nun ekibine FETÖ talimatı! Hedef Binali Yıldırım

Takvim'den Yusuf Özdemir'in haberine göre, Hüseyin Gün , aynı mesajın devamında şu ifadeleri kullanıyor, "Umarım, İmamoğlu'nun dün açıkladığı politikaları bir yükseltici olarak duyuracak bir gazeteci ağınız vardır. Bu destek eksikliğinin nedeni dijital ordunuzun devreye girmemiş olmasıdır."

İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın isim Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu’nun odasında görülüyor. (Takvim.com.tr)

PKK/FETÖ SUÇLAMALARINI KARŞI TROL AĞI ÇALIŞTI



Gerçek zamanlı analizlerine göre İstanbul seçmeninin, Binali Yıldırım'ın FETÖ ile bağlantısı olup olmadığını araştırdığını belirten Gün, İmamoğlu'na yöneltilen PKK/FETÖ suçlamalarına karşılık, Binali Yıldırım'ın organik olmayan FETÖ'ye yönelik geçmiş konuşmalarını öne sürülmesini ve İmamoğlu'na yönelik suçlamaları bu şekilde üstesinden gelinebileceği tavsiye ediliyor.