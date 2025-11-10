PODCAST CANLI YAYIN

Ajan Hüseyin Gün'den Ekrem İmamoğlu'nun ekibine FETÖ talimatı! Hedef Binali Yıldırım

Casusluk soruşturmasında CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun yabancı istihbarat örgütleriyle ne kadar yakın olduğu ortaya çıktı. Örgütler, İmamoğlu'na 2019 yerel seçimlerinde "Gazeteci ve troller devreye girsin" talimatı verdi. İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın isim Hüseyin Gün'ün, İmamoğlu'nun seçim kampanyası sorumlusu Necati Özkan ile şifreli program üzerinden yaptığı yazışmalarda, o dönemki AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'a yönelik kara propaganda faaliyeti yürütülmesi yönünde talimat verdi.

Giriş Tarihi:
Yabancı istihbarat örgütlerinin, Ekrem İmamoğlu ve ekibi aracılığıyla 2019 yerel seçimlerine müdahalede bulunduğunu ortaya çıkaran casusluk soruşturmasındaki detaylar ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan (Sosyal medya)Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan (Sosyal medya)

Bu detaylar, İstanbul seçimlerinde seçmen iradesinin sosyal medya üzerinden servis edilen batı merkezli manipülasyon içerikleriyle yönlendirildiğini gözler önüne serdi.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

BİNALİ YILDIRIM'A YÖNELİK KARA PROPAGANDA

Hüseyin Gün'ün, İmamoğlu'nun seçim kampanyası sorumlusu Necati Özkan ile şifreli program üzerinden yaptığı yazışmalarda, o dönemki AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'a yönelik kara propaganda faaliyeti yürütülmesi yönünde talimat verdi.

Hacker (AA)Hacker (AA)

Takvim'den Yusuf Özdemir'in haberine göre, Hüseyin Gün, aynı mesajın devamında şu ifadeleri kullanıyor, "Umarım, İmamoğlu'nun dün açıkladığı politikaları bir yükseltici olarak duyuracak bir gazeteci ağınız vardır. Bu destek eksikliğinin nedeni dijital ordunuzun devreye girmemiş olmasıdır."

İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın isim Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu’nun odasında görülüyor. (Takvim.com.tr)İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın isim Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu’nun odasında görülüyor. (Takvim.com.tr)

PKK/FETÖ SUÇLAMALARINI KARŞI TROL AĞI ÇALIŞTI

Gerçek zamanlı analizlerine göre İstanbul seçmeninin, Binali Yıldırım'ın FETÖ ile bağlantısı olup olmadığını araştırdığını belirten Gün, İmamoğlu'na yöneltilen PKK/FETÖ suçlamalarına karşılık, Binali Yıldırım'ın organik olmayan FETÖ'ye yönelik geçmiş konuşmalarını öne sürülmesini ve İmamoğlu'na yönelik suçlamaları bu şekilde üstesinden gelinebileceği tavsiye ediliyor.

Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Günün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladıDijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Günün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı

