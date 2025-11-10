Ajan Hüseyin Gün'den Ekrem İmamoğlu'nun ekibine FETÖ talimatı! Hedef Binali Yıldırım

Yabancı istihbarat örgütlerinin, Ekrem İmamoğlu ve ekibi aracılığıyla 2019 yerel seçimlerine müdahalede bulunduğunu ortaya çıkaran casusluk soruşturmasındaki detaylar ortaya çıktı.
Bu detaylar, İstanbul seçimlerinde seçmen iradesinin sosyal medya üzerinden servis edilen batı merkezli manipülasyon içerikleriyle yönlendirildiğini gözler önüne serdi.
BİNALİ YILDIRIM'A YÖNELİK KARA PROPAGANDA
Hüseyin Gün'ün, İmamoğlu'nun seçim kampanyası sorumlusu Necati Özkan ile şifreli program üzerinden yaptığı yazışmalarda, o dönemki AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'a yönelik kara propaganda faaliyeti yürütülmesi yönünde talimat verdi.