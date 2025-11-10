PODCAST CANLI YAYIN

BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"

BeIN Sports’un Ayazağa’daki televizyon binasına silahlı baskın düzenlendi. Takvim.com.tr'nin olaylı binadaki kaynaklarından edindiği bilgiye göre Kemal S. isimli şahıs "Güntekin'i getirin bana. Onu vurmadan gitmeyeceğim" diye bağırarak ofisi bastı. Daha sonra Güntekin Onay'ın özür dilemesini isteyen silahlı şahıs ikna edilerek emniyete götürüldü. Öte yandan silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"

BeIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasına bir kişinin silahla girdiği öğrenildi. Müzakereci polislerin binaya geldiği ve şüpheliyi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

BeIN Sports TV binasına silahla girdi, özür dilenmesini istedi



"GÜNTEKİN'İ GETİRİN BANA"

Takvim.com.tr'nin binadaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre silahlı şahıs "Güntekin'i getirin bana. Onu vurmadan gitmeyeceğim" diye bağırarak ofisi bastı.



BİNADA ÇALIŞAN BİRİNİN EŞİ

Çok sayıda polis ekibi bölgede hazır beklerken, silahlı şüphelinin binada görevli güvenlikçinin eşi olduğu da iddialar arasında.




Güntekin Onay'ın eşine hakaret ettiğini söyleyen şahış bu yüzden binayı bastığını ifade ediyor.

BeIN Sports TV binasına silahla giren saldırgan gözaltına alındı


İşte binayı basan saldırgan:



"GÜNTEKİN ONAY ÖZÜR DİLESİN"

Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., Güntekin Onay'ın özür dilemesini istedi.

İKNA EDİLDİ

Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.

Silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"
Türk Telekom
Son dakika: CHP'nin şaibeli kurultay davasında gerekçeli karar! İstinaf yolu açıldı... Mutlak bölünme
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de Bahçeli ile bir araya geldi
İdefix
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"
Futbola "temiz eller" şart! Bahis soruşturmasında şike izi | Murat Özkaya ifadesinde isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Kar ve don alarmı verildi! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı: O illerde kış provası başlıyor! İstanbul, İzmir...
CHP’de fırtına dinmiyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na sert gönderme
Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi
Ajan Hüseyin Gün'den Ekrem İmamoğlu'nun ekibine FETÖ talimatı! Hedef Binali Yıldırım
Taban maaşa tüfe ayarı: Emekliye en az 19 bin 243 TL
Galatasaray'ın Kocaelispor yenilgisi sonrası şok sözler! "Tembellik ve gevşeme"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Karar mahkeme takdirinde
Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli'deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi
Kanarya'dan zirveye mesaj! Fenerbahçe - Kayserispor: 4-2 | MAÇ SONUCU
Kim Milyoner Olmak İster’de o soru yarışmacıyı yaktı! Oktay Kaynarca yarışmacıyı türküyle uğurladı!
İşkencenin adı bu kez Rakefet! Ne ışık var ne hava: Filistinliler İsrail'in yeraltı hapishanesinde ölüme terk edildi