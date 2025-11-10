BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"

BeIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasına bir kişinin silahla girdiği öğrenildi. Müzakereci polislerin binaya geldiği ve şüpheliyi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

BeIN Sports TV binasına silahla girdi, özür dilenmesini istedi



"GÜNTEKİN'İ GETİRİN BANA"



Takvim.com.tr'nin binadaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre silahlı şahıs "Güntekin'i getirin bana. Onu vurmadan gitmeyeceğim" diye bağırarak ofisi bastı.





BİNADA ÇALIŞAN BİRİNİN EŞİ



Çok sayıda polis ekibi bölgede hazır beklerken, silahlı şüphelinin binada görevli güvenlikçinin eşi olduğu da iddialar arasında.