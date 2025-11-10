Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında törenlerle anılıyor.

AHaber CANLI YAYIN

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 87 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Başkan Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:



Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.