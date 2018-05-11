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Sıra dışı

Parti zoruyla İP’e yollanan 15 ’li tekrar ‘yuvalarına’ döndü. Bunun üzerine Meclis u’ndaki tabelası sıralardan söküldü!

Sıra dışı
CHP Genel Başkanı , 15 milletvekilini 'ye verdi! Amaç Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli imzayı toplayamaması halinde parti lideri olarak yarışa girmesiydi. Böylece 'in 5 sandalyeye sahip İyi Parti'si, 'de grup hakkı elde etti. salonu da buna göre düzenlendi. İP, ile MHP arasına yerleştirildi. Ancak 'nin 'demokrasi kahramanı' olarak ilan ettiği sözde kahramanlar, dün İyi Parti'den istifa ederek yeniden CHP'ye gitti.



YERLER TEKRAR DEĞİŞTİ
15 milletvekili, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve ile İyi Parti sözcüsü 'ın katıldığı basın toplantısıyla istifa ederek CHP'ye katıldıklarını ilan etti! Bu dönüşle birlikte yerler de yenilendi. CHP'nin hülleci 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmelerinin ardından Genel Kurul'da, Meclis'te grup kuran İyi Parti'ye sıra verilmişti. Ancak vekillerin dün yeniden CHP'ye dönüş yapmaları nedeniyle Genel Kurul'daki sıralar yeniden değişti. Genel Kurul'daki İyi Parti tabelası söküldü.


ZİNCİRLENMİŞ KÖLELER GİBİ
MHP lideri Bahçeli, geri dönen 15 milletvekiliyle ilgili sert açıklamalar yaptı. Bahçeli "Gözyaşlarıyla, boynu bükük şekilde, adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan'da İP'e zorla geçirilen 15 CHP Milletvekili, 18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir" dedi.
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