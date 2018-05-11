CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 milletvekilini İyi Parti'ye verdi! Amaç Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli imzayı toplayamaması halinde parti lideri olarak yarışa girmesiydi. Böylece Meral Akşener'in 5 sandalyeye sahip İyi Parti'si, TBMM'de grup hakkı elde etti. Genel Kurul salonu da buna göre düzenlendi. İP, HDP ile MHP arasına yerleştirildi. Ancak CHP'nin 'demokrasi kahramanı' olarak ilan ettiği sözde kahramanlar, dün İyi Parti'den istifa ederek yeniden CHP'ye gitti.
YERLER TEKRAR DEĞİŞTİ
15 milletvekili, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel ile İyi Parti sözcüsü Aytun Çıray'ın katıldığı basın toplantısıyla istifa ederek CHP'ye katıldıklarını ilan etti! Bu dönüşle birlikte yerler de yenilendi. CHP'nin hülleci 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmelerinin ardından Genel Kurul'da, Meclis'te grup kuran İyi Parti'ye sıra verilmişti. Ancak vekillerin dün yeniden CHP'ye dönüş yapmaları nedeniyle Genel Kurul'daki sıralar yeniden değişti. Genel Kurul'daki İyi Parti tabelası söküldü.
ZİNCİRLENMİŞ KÖLELER GİBİ
MHP lideri Bahçeli, geri dönen 15 milletvekiliyle ilgili sert açıklamalar yaptı. Bahçeli "Gözyaşlarıyla, boynu bükük şekilde, adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan'da İP'e zorla geçirilen 15 CHP Milletvekili, 18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir" dedi.
YERLER TEKRAR DEĞİŞTİ
15 milletvekili, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel ile İyi Parti sözcüsü Aytun Çıray'ın katıldığı basın toplantısıyla istifa ederek CHP'ye katıldıklarını ilan etti! Bu dönüşle birlikte yerler de yenilendi. CHP'nin hülleci 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmelerinin ardından Genel Kurul'da, Meclis'te grup kuran İyi Parti'ye sıra verilmişti. Ancak vekillerin dün yeniden CHP'ye dönüş yapmaları nedeniyle Genel Kurul'daki sıralar yeniden değişti. Genel Kurul'daki İyi Parti tabelası söküldü.
ZİNCİRLENMİŞ KÖLELER GİBİ
MHP lideri Bahçeli, geri dönen 15 milletvekiliyle ilgili sert açıklamalar yaptı. Bahçeli "Gözyaşlarıyla, boynu bükük şekilde, adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan'da İP'e zorla geçirilen 15 CHP Milletvekili, 18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.