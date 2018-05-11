TIR'a arkadan çarpan otomobilden geriye sadece bagaj bölümü kaldı. Sürücü inanılmaz bir şekilde kurtuldu. Korkunç kaza dün İstanbul Sultangazi'de meydana geldi.. Hakan Demirci, otomobiline bindi, yola çıktı. Mehmet Elik'in kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Araç, bagaj kısmına kadar dorsesinin altına girdi. Büyük bir gürültü duyan ve ne olduğunu anlayamayan Elik, araçtan inince Demirci'yi gördü. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, mücizevi bir şekilde kurtulan Demirci'yi çıkardı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri benzin sızan otomobilde herhangi bir yangın riskine karşı çalışma yaparken, Demirci'nin araçta bulunan telefonu çaldı. Sesi duyan itfaiye ekipleri bir süre çalan telefonu aradı.
(Feci kazadan yaralı kurtulan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.)
'DURUMU İYİYDİ'
Arayan kişinin Demirci'nin iş arkadaşı olduğu öğrenildi. Telefonu açan İtfaiye amiri, kaza ve Demirci'nin durumu hakkında bilgi verdi. Elik, "Trafikte olduğu için yavaş yavaş ilerliyordum. Birden bir ses duydum. Bir indim baktım otomobil. 1 kişi vardı içinde durumu iyiydi, konuşuyordu" diye konuştu. Öte yandan arabanın arkasındaki "Allah korusun" yazısı dikkat çekti.
(Feci kazadan yaralı kurtulan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.)
'DURUMU İYİYDİ'
Arayan kişinin Demirci'nin iş arkadaşı olduğu öğrenildi. Telefonu açan İtfaiye amiri, kaza ve Demirci'nin durumu hakkında bilgi verdi. Elik, "Trafikte olduğu için yavaş yavaş ilerliyordum. Birden bir ses duydum. Bir indim baktım otomobil. 1 kişi vardı içinde durumu iyiydi, konuşuyordu" diye konuştu. Öte yandan arabanın arkasındaki "Allah korusun" yazısı dikkat çekti.
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