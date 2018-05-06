İngiliz film yapımcısı Sarah Begum, belgesel çekmek için Ekvador'daki 3 bin kişilik Huaroani kabilesine gitti. Amacı, Amazon'daki petrol firmalarının doğal ortama verdikleri zararı belgelemekti. Begum, kabilenin köyünde sadece 2 hafta geçirdi. Kabile ise tarım yapmalarını engelleyen petrol firmalarına karşı film yaptığı için genç kadına çok farklı bir şekilde teşekkür etti! Çağrıldığı kulübede bir seremoniyle karşılaşan Begum, kendisinden 30 yaş büyük "Ginkto" adlı bir savaşçıyla, geleneksel kabile töreniyle evlendirildiğini öğrendi. Kabile, bu evliliğin tamamen sembolik olduğunu söyleyince Sarah, derin bir "Oh" çekti.
Kabilede evlendirildi
Etiketler: kabile , petrol , evlilik , Sarah Begum
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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