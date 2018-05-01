Kırmızı skandal

Türkiye'deki birçok üründe de kullanılan ve yiyeceklerle içeceklere kırmızı rengini veren gıda boyası "Karmin"in, böceklerden üretildiği ortaya çıktı. Kırmız böceği olarak bilinen ve anavatanı Güney Amerika olan böceklerden milyonlarca yetiştiriliyor. Meyveli yoğurtlardan dondurmalara, meşrubatlardan boyalı kek kremalarına kadar kırmızı renk içeren hemen her işlenmiş gıdada karmin böceklerinin izleri mevcut. Özellikle Peru'da endüstriyel ölçekte yetiştirilen "karmin böceği" pek çok ruja da kırmızı rengini veriyor. Karmin böceğini küresel gıda piyasasının vazgeçilmezlerinden birisi haline getiren şey ise dayanıklılığı. İnsan sağlığı açısından herhangi bir risk teşkil etmeyen karmin böceğinin ezilmesiyle elde edilen kırmızı renk, ısı değişikliklerine uzun süre dayanabiliyor ve canlı rengini kaybetmiyor. Karmin böceğinden elde edilen gıda boyasını destekleyenler, bunun doğal bir ürün olduğunu da vurguluyor ve kimyasal gıda boyalarındansa karmin böceği boyasının daha avantajlı olduğunu savunuyor.
Ancak ürünlerin etiketlerinde kırmızı rengin nasıl elde edildiğine dair daha net ifadelerin kullanılması gerektiği hatırlatılıyor. Karmin böceği, gıdanın içindekiler bölümünde bazen de Avrupa Birliği'ndeki kodu olan E120 ile yer alıyor.
Ancak ürünlerin etiketlerinde kırmızı rengin nasıl elde edildiğine dair daha net ifadelerin kullanılması gerektiği hatırlatılıyor. Karmin böceği, gıdanın içindekiler bölümünde bazen de Avrupa Birliği'ndeki kodu olan E120 ile yer alıyor.
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