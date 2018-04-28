Muhalefetin Soroslar’ı çoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Şunları söyledi: "Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi 'tek adamlıkla' suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline, partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirtenlere bakmalıdır.
"İŞTE MEYDAN, ÇIK"
Bir buçuk yıl da koltuğumuzda oturabilirdik ama dert koltuk değil, dert tam aksine ülkede huzur, refah nasıl olacak? Hodri meydan mı diyorsun? İşte meydan, çık. Sadece geçtiğimiz 7-8 günde yaşanan hadiseler dahi milletimize, kimlerin kendisi için çalıştığını, kimlerin sürekli kumpas, tezgah, oyun peşinde koştuğunu göstermiştir. Herhalde bunların isimlerini vesaire açıklamaya gerek yok. Her şey zaten meydanda, hiç gerek yok. Bunun en güzel cevabını, 24 Haziran'da benim vatandaşım demokratik şekilde verecektir. Şunu unutmayın; muhalefetin bu ülkede Soroslar'ı çoktur ve bunlar sadece içeriden değil, aynı zamanda dışarıdan destekli Soroslar'dır. Bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi biliyoruz. Gün ola harman ola. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye talip olmak üzere değil, sadece ve sadece şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetlerini ortaya dökmek için seferber etmiş durumdalar ama işte buradan ilan ediyorum, yine başaramayacaksınız." Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert çıktı: "Bakıyorsunuz anamuhalefetin başındaki zat, kendilerine göre cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Ya sen bu tanıma en uyan insansın. Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun. Gel aday ol, niye olmadın? Halen arayıştasın. Bulamazsın, çünkü senden daha iyisi yok."
Hasan AY
"İŞTE MEYDAN, ÇIK"
Bir buçuk yıl da koltuğumuzda oturabilirdik ama dert koltuk değil, dert tam aksine ülkede huzur, refah nasıl olacak? Hodri meydan mı diyorsun? İşte meydan, çık. Sadece geçtiğimiz 7-8 günde yaşanan hadiseler dahi milletimize, kimlerin kendisi için çalıştığını, kimlerin sürekli kumpas, tezgah, oyun peşinde koştuğunu göstermiştir. Herhalde bunların isimlerini vesaire açıklamaya gerek yok. Her şey zaten meydanda, hiç gerek yok. Bunun en güzel cevabını, 24 Haziran'da benim vatandaşım demokratik şekilde verecektir. Şunu unutmayın; muhalefetin bu ülkede Soroslar'ı çoktur ve bunlar sadece içeriden değil, aynı zamanda dışarıdan destekli Soroslar'dır. Bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi biliyoruz. Gün ola harman ola. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye talip olmak üzere değil, sadece ve sadece şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetlerini ortaya dökmek için seferber etmiş durumdalar ama işte buradan ilan ediyorum, yine başaramayacaksınız." Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert çıktı: "Bakıyorsunuz anamuhalefetin başındaki zat, kendilerine göre cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Ya sen bu tanıma en uyan insansın. Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun. Gel aday ol, niye olmadın? Halen arayıştasın. Bulamazsın, çünkü senden daha iyisi yok."
Hasan AY
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