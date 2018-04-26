Mina Başaran, daha 28 yaşındaydı. 14 Nisan'da nikahlanacaktı. 7 arkadaşını da yanına alıp babasına ait özel jetle Dubai'ye havalandı. Ancak bekarlığa veda partisi dönüşü faciayla sonlandı. 11 Mart'ta İstanbul'a doğru havalanan jet, dağa çakıldı. 3'ü mürettebat 11 kadın, hayata gözlerini kapadı. İran'da düşen 'Challenger 604 tipi' iş jetinin kara kutu incelemeleri tamamlandı ve ön rapor hazırlandı.
PANİK ANLARI YAŞANDI
Uçağın kara kutusu olarak bilinen FDR ve CVR kayıtlarının, iddia edildiği gibi bozuk olmadığı ve tüm verilerin sağlıklı şekilde alınarak incelendiği aktarıldı. İran Kaza Kırım ekibinin yaptığı analize göre, pilotlar, İran hava sahasında, 12 bin metreden 38 bin feet'e (12 bin 600 metre) tırmanmak için izin aldı. Kumanda sol tarafta uçan Kaptan Pilot Beril Gebeş'teydi. Tırmanma sırasında uçağın hız göstergesinde ibre yükselmeye başladı. Ancak bu sadece kaptan pilotun oturduğu sol taraftaki göstergedeydi. Sağ tarafta oturan İkinci Pilot Melike Kuvvet'in hız göstergesi ise normaldi. Süratin artmasını önlemek için Beril Gebeş lövyeyi çekmeye başladı. Uçak 38 bin feet yani 12 bin 600 metrede süratsiz kalarak anormal duruma girdi. Dalış sırasında pilotlar uçağı kurtarmak için 51 kez burnu kaldırmaya uğraştı. Bu sırada yaşanan panik, ses kayıtlarına yansıdı. Uçakta 6 bin 600 metre yükseklikte yapısal parçalanmalar meydana geldi. Uçağın motor parçaları koptu, kuyruk bölümü gövdeden ayrıldı. Daha sonra da uçak dağlık alana düşerek yandı.
PİTOT TÜPÜ NEDEN ÇALIŞMADI
Uçakta sürat bilgisi, 'Pitot tüpü' adlı sistemden alınıyor. Buzlanma ve arıza sonucu pitot tüpü tıkanabiliyor. Ancak düşen uçağın rotası üzerinde buzlanma yapan bulutların olmaması arızayı gündeme getiriyor. Pitot tüpünün içine kum tanelerinin kaçmış olabileceği düşünülüyor.
Barış ŞİMŞEK
PANİK ANLARI YAŞANDI
Uçağın kara kutusu olarak bilinen FDR ve CVR kayıtlarının, iddia edildiği gibi bozuk olmadığı ve tüm verilerin sağlıklı şekilde alınarak incelendiği aktarıldı. İran Kaza Kırım ekibinin yaptığı analize göre, pilotlar, İran hava sahasında, 12 bin metreden 38 bin feet'e (12 bin 600 metre) tırmanmak için izin aldı. Kumanda sol tarafta uçan Kaptan Pilot Beril Gebeş'teydi. Tırmanma sırasında uçağın hız göstergesinde ibre yükselmeye başladı. Ancak bu sadece kaptan pilotun oturduğu sol taraftaki göstergedeydi. Sağ tarafta oturan İkinci Pilot Melike Kuvvet'in hız göstergesi ise normaldi. Süratin artmasını önlemek için Beril Gebeş lövyeyi çekmeye başladı. Uçak 38 bin feet yani 12 bin 600 metrede süratsiz kalarak anormal duruma girdi. Dalış sırasında pilotlar uçağı kurtarmak için 51 kez burnu kaldırmaya uğraştı. Bu sırada yaşanan panik, ses kayıtlarına yansıdı. Uçakta 6 bin 600 metre yükseklikte yapısal parçalanmalar meydana geldi. Uçağın motor parçaları koptu, kuyruk bölümü gövdeden ayrıldı. Daha sonra da uçak dağlık alana düşerek yandı.
PİTOT TÜPÜ NEDEN ÇALIŞMADI
Uçakta sürat bilgisi, 'Pitot tüpü' adlı sistemden alınıyor. Buzlanma ve arıza sonucu pitot tüpü tıkanabiliyor. Ancak düşen uçağın rotası üzerinde buzlanma yapan bulutların olmaması arızayı gündeme getiriyor. Pitot tüpünün içine kum tanelerinin kaçmış olabileceği düşünülüyor.
Barış ŞİMŞEK
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