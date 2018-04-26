İtalyan işi!

Sürekli demokrasiden dem vuran Avrupa, bir kez daha faka bastı. İtalya'nın Toskana bölgesinde kebap ve seks shop yasaklandı. Pistoia belediye meclisinin aldığı karara göre bundan böyle tarihi kent merkezindeki işletmeler sıkı kurallara tabi tutulacak. Kebap ve fastfood büfeleri, internet kafeler, para transferi ve bahis merkezleri, gece kulüpleri kent merkezinde bundan böyle ruhsat alamayacak. Yemek satışı yapan dükkanlara da, yiyeceklerin hazırlandığı bölüm ile sokak arasında en az 2 metre mesafe bulunması şartı getirilecek. Pistoia Belediye Başkanı Alessandro Tomasi, "Tarihi kent merkezinin kendisine özel yapısı ve İtalyan geleneklerini korumak" adına böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinden Belediye Başkanı seçilen Tomasi, şunları söyledi: "Yabancı mağazaları istemiyoruz, mini-marketleri istemiyoruz, 24 saat açık otomatları, seks shop'ları, 200 kişiden fazla kapasitesi olan mekanları istemiyoruz. Kebap pizzanın önüne geçti." Belediye Başkanı, kısıtlamaların geriye dönük olarak uygulanmayacağını yalnızca yeni açılacak işletmeleri kapsayacağını da belirtti.





Pistoia Belediye Başkanı Alessandro Tomasi