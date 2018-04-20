Mucize hayat

Safure CANTÜRK

hattında film gibi bir hayat hikayesi yaşandı.'da'te beyin ölümü gerçekleşen'ın (22) organları bağışlandı. Genç kız, organlarıyla 9 kişiyi hayata bağladı. O dönem 15 yaşında olandande kalp nakli sırasındaydı. Meral'in kalbi, Hilal'in hayata dönmesini sağladı. Operasyonun ardından sağlığına kavuşan Hilal, kendisini hayata döndüren Meral'in ailesine ulaştı. Meral'in annesi'ademeye başladı. Meral'in yaşına geldiğinde evlenen Hilal'in düğününe,de katıldı. 2 ailenin mutluluğu, Hilal'in hamile kalmasıyla katlandı. Genç kadın, kalp naklinin yapıldığı'nde doğumunu yaparakadını verdiği oğlunu kucağına aldı. Hilal,ifadelerini kullandı.