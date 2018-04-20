Mucize hayat

Adana-Ankara-Kayseri hattında film gibi bir hayat hikayesi yaşandı. Adana'da 2003'te beyin ölümü gerçekleşen Meral Doğan'ın (22) organları bağışlandı. Genç kız, organlarıyla 9 kişiyi hayata bağladı. O dönem 15 yaşında olan Kayserili Hilal Sağıroğlu da Ankara Gazi Üniversitesi'nde kalp nakli sırasındaydı. Meral'in kalbi, Hilal'in hayata dönmesini sağladı. Operasyonun ardından sağlığına kavuşan Hilal, kendisini hayata döndüren Meral'in ailesine ulaştı. Meral'in annesi Hatice Doğan'a "Hatice anne" demeye başladı. Meral'in yaşına geldiğinde evlenen Hilal'in düğününe, 'Hatice annesi' de katıldı. 2 ailenin mutluluğu, Hilal'in hamile kalmasıyla katlandı. Genç kadın, kalp naklinin yapıldığı Ankara Gazi Üniversitesi'nde doğumunu yaparak 'Yiğit Efe' adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Hilal, "Çocuğum kız olsaydı ismini Meral koyacaktık. Şimdi oğlumun iki anneannesi var" ifadelerini kullandı.
Safure CANTÜRK
Safure CANTÜRK
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