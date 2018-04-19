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En baba taraftar

Baba filminin ünlü oyuncuları ile , taraftarı oldu. Eski yönetici , iki efsane oyuncuya takımın formalarını sundu!

En baba taraftar
Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Aydın, dünyaca ünlü aktörler ve ile 'ta bir araya geldi. İki büyük aktörle Locanda Verde'de yemek yiyen ve yaklaşık iki buçuk saat boyunca sohbet eden Aydın, gecenin sonunda ikiliye arkasında isimlerinin ve doğum tarihlerinin yazılı olduğu forması hediye etti.



Bu unutulmaz anı ise Twitter'a "Bize Robert de Niro ve Al Pacino da Trabzon!" diye yazdı. Yüzlerce yorum aldı. Aydın, "İkisinin yıllar sonra yeniden birlikte oynadığı The Irishman filminden konuştuk. Robert De Niro'nun Ben Stiller'la Saturday Night Live'da yaptığı parodiden bahsettik. Hayattan konuştuk. Genç yaşta şöhreti yakalamış ve tecrübe kazanmış kişiler olarak kendilerinin tavsiyelerini aldım. Tecrübelerini anlattılar. 2.5 saat su gibi geçti gitti" ifadelerini kullandı. Aydın, iki isim hakkında ise "Robert De Niro komik, eğlenceli, babacan, Al Pacino ise acayip samimi. Ayrılırken inanılmaz kucakladı, konuşurken de çok etkileyici biri" dedi.





Neden forma numaraları 40 ve 43!
Biri Kırşehirli, diğeri Kütahyalı mı?
Bize Ragnar Lothbrok da Trabzon!
Başkan fırtına gibisin valla!
Çok fantastik... Helal Başkan!
Başkan, seviyeyi Mars'a çıkaralım artık!
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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