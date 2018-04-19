Dünyaevine uçtular

Hindistan'ın pırlanta kralı Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya, önceki gün Antalya'da yapılan görkemli bir düğünle turizmci Ayesha Mahtani ile evlendi. 3 gün 3 gece sürecek düğün için 4 milyon dolar harcandığı öğrenildi.
Çift, düğün için Kapadokya'dan getirtilen özel balonla davetlileri gökyüzünden selamladı. Düğünde Hindistanlı 40 sanatçı sahne aldı.
Talat ÖZTUZSUZ
Çift, düğün için Kapadokya'dan getirtilen özel balonla davetlileri gökyüzünden selamladı. Düğünde Hindistanlı 40 sanatçı sahne aldı.
Talat ÖZTUZSUZ
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