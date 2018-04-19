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Dünyaevine uçtular

Dünyaevine uçtular
Hindistan'ın Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya, önceki gün Antalya'da yapılan görkemli bir le turizmci Ayesha Mahtani ile evlendi. 3 gün 3 gece sürecek düğün için 4 milyon dolar harcandığı öğrenildi.



Çift, düğün için Kapadokya'dan getirtilen özel la davetlileri gökyüzünden selamladı. Düğünde lı 40 sanatçı sahne aldı.

Talat ÖZTUZSUZ
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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