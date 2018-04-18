Bir Demet mutluluk

Trajik olay 2 Nisan'da Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde yaşandı. Kocası cezaevinde olan Demet B., eşinin kardeşi Sezer Barık (30) tarafından darp edilip, cinsel istismara uğradı. Olayın ardından genç kadının Hatay'dan gelen babası Ramazan B. "Çocukları istemiyorum" diyerek üç torununu bıraktı. Kızını alıp Hatay'a dönüş yaptı. Berivan (11), Şirat (8) ve Berat (4) ise annelerinin gidişine hüngür hüngür ağladı. Olaydan sonra kaçan Sezer Barık da yakalandı. "Nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklandı. Olaydan haberdar olan Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocuklarından ayrı kalan Demet'in dramını duyunca düğmeye bastı. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla 3 çocuk, Hatay'a götürüldü. Çocukların ardından Hatay'a giden Bakan Kaya, aileye yeni bir ev tutulması ve eşyalarla donatılması talimatını da verdi. Bunun üzerine genç kadın ve çocukları kendileri için tutulan yeni eve taşındı. Bakanlık tarafından alınan eşyalar da odalara tek tek yerleştirildi. Kendisine ait odada derslerini yapan ortaokul öğrencisi Berivan, "Okulumu çok seviyorum. Yeni arkadaşlarım oldu. Okuyacağım ve polis olacağım" dedi. Küçük Şirat ise yeni evlerine taşınmanın mutluluğunu ve sevincini kardeşi Berat'a sarılarak yaşadı. Anne Demet B. ise "Artık düzenimizi kurduk. Bizi kimse ayıramaz" dedi.
Murat KARAMAN-Yaser ÇAPAR OĞLU
Murat KARAMAN-Yaser ÇAPAR OĞLU
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