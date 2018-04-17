Adana'da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp kendisini 'savcı' olarak tanıtan bir kişi şaka olsun diye arkadaşlarını gözaltına aldırdı. İddiaya göre, 155 Polis İmdat Hattı'nı 14 Nisan'da arayan bir kişi, kendisini 'Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı' olarak tanıttı. E.Y. ve F.M. isimli kişiler hakkında yakalama emri olduğunu belirtip adreslerini verdi. Polis bunun üzerine E.Y. ve F.M.'yi yakaladı. Daha sonra bu kişilerin yakalandığı savcılık aranarak bilgi verildi. Ancak savcının böyle bir talimat vermediğini söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı. 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan kişinin Nedim B. olduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nedim B., motosiklet kazası sonrası tedavi için gittiği Adana Devlet Hastanesi'nde yakalandı. Emniyete götürülen zanlı iki arkadaşına şaka yapmak istediğini, bu nedenle kendisini 'savcı' olarak tanıttığını söyledi. 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 6 ay aranması olduğu belirlenen Nedim B., adliyeye sevk edildi.
Şaka değil Adana
Adana’da ‘dolandırıcılıktan’ aranan Nedim B. polisi aradı, kendisini savcı olarak tanıttı. İki arkadaşını şaka olsun diye gözaltına aldırdı. Gerçek ortaya çıkınca adliyeyi boyladı
Etiketler: 155 Polis İmdat , Adana , Polis İmdat Hattı , Nedim B , dolandırıcı
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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