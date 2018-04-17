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Şaka değil

’da ‘lıktan’ aranan . polisi aradı, kendisini savcı olarak tanıttı. İki arkadaşını şaka olsun diye gözaltına aldırdı. Gerçek ortaya çıkınca adliyeyi boyladı

Şaka değil Adana
Adana'da Hattı'nı arayıp kendisini 'savcı' olarak tanıtan bir kişi şaka olsun diye arkadaşlarını gözaltına aldırdı. İddiaya göre, 155 'nı 14 Nisan'da arayan bir kişi, kendisini ' Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı' olarak tanıttı. E.Y. ve F.M. isimli kişiler hakkında yakalama emri olduğunu belirtip adreslerini verdi. Polis bunun üzerine E.Y. ve F.M.'yi yakaladı. Daha sonra bu kişilerin yakalandığı savcılık aranarak bilgi verildi. Ancak savcının böyle bir talimat vermediğini söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı. 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan kişinin . olduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nedim B., motosiklet kazası sonrası tedavi için gittiği Adana Devlet Hastanesi'nde yakalandı. Emniyete götürülen zanlı iki arkadaşına şaka yapmak istediğini, bu nedenle kendisini 'savcı' olarak tanıttığını söyledi. 'lık' suçundan 5 yıl 6 ay aranması olduğu belirlenen Nedim B., adliyeye sevk edildi.
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