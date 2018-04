Washington iç savaşı

dünyanın her yerine savaş ihraç ederken, kendi başkenti Washington 'da da iç savaş günlerini yaşamaya başladı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun ( FBI ) eski Başkanı James Comey 'nin Salı günü piyasaya çıkacak "Daha Yüksek Bir Sadakat: Gerçek, Yalanlar ve Liderlik" adlı kitapta Trump için kullanılan ifadeler sızdırıldı. Comey'nin, "Trump etik değil, gerçeğe ve kurumsal değerlere bağı yok. Egosunun esiri bir mafya babası gibi. Trump ve kurmaylarını "her şeyi sessizce onaylayan bir yakın çevre, sadakat saplantısı ve küçük büyük her konuda yalanlarla yaşıyor. Trump, dürüst politikacıların önünü alamadığı bir orman yangını" ifadeleri, dün ABD'nin Suriye operasyonunun önüne geçti. Comey'nin, Trump ile arasında geçen ve 2013 yılında Trump'ın Moskova 'da bir grup seks işçisi ile ilişkiye girdiğini gösterdiği iddia edilen video hakkında konuşmasını aktardı. Olayın yaşandığı iddia edilen otel odasının daha önce ABD eski Başkanı Barack Obama ve eşinin kaldığı oda olduğu öğrenildi. Kitabın yankılarına sinirlenen Trump, dün Twitter'dan cevap verdi: James Comey kanıtlı bir 'sızdırıcı' ve yalancı. Washington'da hemen hemen herkes onun kovulana kadar yaptıkları nedeniyle kovulması gerektiğini düşünüyordu. Gizli bir bilgi sızdırdı ve bu nedenle soruşturulmalı. Yemin altındayken Kongre'ye yalan söyledi...