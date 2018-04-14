Mucize bebek Emir

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 24 yaşındaki Tuğba Usal, 32 haftalık hamileyken rahatsızlandı. Baş ağrısı, konuşma bozukluğu, yorgunluk, stres ve asabiyet şikayetleri ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan araştırmada, genç kadının beyninde 6 santimlik tümör saptandı. Doktorlar, erken doğum yapılması gerektiğini açıkladı. Anne olmak için gün sayarken öğrendiği haberle yıkılan Usal, son olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Suat Süphan Erşahin'in kapısını çaldı. Usal, erken doğuma gerek kalmadan beyin ameliyatına alındı. Başarılı geçen ameliyattan 1.5 ay sonra da oğlu Emir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.
KENDİME GÜVENDİM
Zorlu bir sürecin ardından evlerine döndüklerini anlatan genç anne, "Ameliyattan sonra bebeğimin sağlıklı olduğunu öğrenince çok rahatladım. Doğuma içim çok rahat bir şekilde ve kendimi güvende hissederek girdim. Bebeğime baktığımda yaşadığım tüm zorlukları unutuyorum. Bir an önce bebeğimle birlikte yuvamıza dönüp, onunla baş başa zaman geçirmek istiyorum" ifadesini kullandı.
KENDİME GÜVENDİM
Zorlu bir sürecin ardından evlerine döndüklerini anlatan genç anne, "Ameliyattan sonra bebeğimin sağlıklı olduğunu öğrenince çok rahatladım. Doğuma içim çok rahat bir şekilde ve kendimi güvende hissederek girdim. Bebeğime baktığımda yaşadığım tüm zorlukları unutuyorum. Bir an önce bebeğimle birlikte yuvamıza dönüp, onunla baş başa zaman geçirmek istiyorum" ifadesini kullandı.
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