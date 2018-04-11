Kemalist maskeli FETÖ ve PKK destekçisi Fox TV nereye koşuyor?

Siyonist ve İslam düşmanı Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu FOX TV, Türkiye'de operasyon yapmaktan, algı yönetmekten, milletin hassasiyetlerini kaşımaktan geri kalmıyor. Provokasyon konusunda FOX'un sicili bir hayli kabarık. FETÖ'sünden, PKK'sına, Türkiye karşıtı odaklardan, bizi düşman gören ülkelere kadar nerede Türkiye'nin zararı için çalışan kesim varsa onlardan yana saf tutan FOX, bir skandala daha imza attı.

Fox TV programcısı İsmail Küçükkaya, başörtüsü takarak futbolcularla birlikte sahaya çıkan ve 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Okulu öğrencileri olan kızları hedef göstererek "Bütün kız çocuklarımız aynı durumda" dedi. Utandıran 28 Şubat haberciliğine imza atan FOX TV, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan FETÖ'nün medya imamı Ercan Gün'ü uzun süre künyesinden çıkarmamıştı. Fox TV geçtiğimiz aylarda Fatih Portakal'ın PKK yanlısı yayınları ile tepki çekmişti.



Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Spor Toto 1. Lig'de oynanan Samsunspor-İstanbulspor maçı öncesi seremoniye futbolcularla beraber çıkan ve 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Okulu öğrencileri olan başörtülü kız öğrencileri hedef gösterdi.



KIZLARIN YÜZÜNE ZOOM YAPTILAR

Bu konuda kendisine çok sayıda mesaj geldiğini ifade eden Küçükkaya, futbolcularla birlikte sahaya çıkan kız çocuklarının başörtüsü taktığını gösterdi.

"BÜTÜN KIZ ÇOCUKLARIMIZ AYNI DURUMDA"

Kız çocuklarının yüzüne zoom yapılarak ekrana getirildiği görüntülere ilişkin Küçükkaya, "Ben bu konuda şu an itibariyle yorum yapmayayım. Bütün kız çocuklarımız aynı durumda gözüküyor. Bu fotoğrafı nasıl yorumlamalıyız. Sizlerin yorumlarını göreyim." dedi.

FOX'UN SİCİLİ KABARIK

​Her fırsatta İslam'a olan kinini göstermekten geri durmayan Murdoch, "Müslümanların çoğunluğu barışsever olabilir ama içlerinde büyüyen Cihatçı kanserin farkına varıp ortadan kaldırılana dek onlar da sorumlu sayılmalıdır" tweetiyle de İslam'a yönelik düşmanlığını açıkça göstermişti..



Yayınlarıyla sürekli Türkiye'yi hedef alan FOX'un sicili bir hayli kabarık. İslam düşmanı Murdoch'un finanse etmesiyle yayın yapan FOX'un FETÖ'den tutuklanan Haber Müdürü Ercan Gün, ekran önündeki kuklaları İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal gibi isimler birçok skandala imza attı.



DARBECİ VE FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKTI

Fox TV'nin ana haber spikeri Fatih Portakal, darbecilere destek oldu. PKK'nın da sözcülüğünü yapan Portakal, cuntacılar başarılı olsun diye halkın sokaktan çekilmesi için görev aldı. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek olan FETÖ'nün militanları tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine Portakal, sosyal medya üzerinden işbirliği içine girdi. Yargı, emniyet ve askeriyenin içerisindeki FETÖ'cü teröristlerin görevden alınmasına çıldıran Portakal, sanal teröristlik yaptı. Basın özgürlüğü maskesiyle terör örgütünü savunan Portakal, FETÖ'cü militanlara televizyon ekranlarından destek veriyordu. Darbe girişiminin ardından ise attığı tweetlerle kendini bir kez daha deşifre ederek, teröristlere ortak oldu. İşte Portakal'ın attığı o tweetler.







FETÖ'CÜ HABER MÜDÜRÜ ERCAN GÜN

FOX Haber Müdürü olan Ercan Gün Hrant Dink Jandarma ayağına ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli isimlerden birisi. Soruşturma kapsamında Hrant Dink cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007 günü FETÖ/PDY üyeleri Adem Yavuzarslan, Faruk Mercan ve Ekrem Dumanlı ile yoğun telefon irtibatında bulunduğu belirlendi. Savcılığın tespitlerine göre, Gün'ün FETÖ firarileri olan bu kişilerce Hrant Dink cinayeti ile kurgu çerçevesinde Samsun iline gönderildiği, burada bulunduğu sırada kullanımındaki cep telefonundan Samsun İl Jnadarma Komutanlığı santralini aradığı tespit edildi. Bir süre Jandarma santraliyle görüşen Gün'ün sonra cep telefonunu kapatarak Jandarma görevlileri ile gizli bir buluşma gerçekleştirdiği algısını yaratıp İstanbul'a döndüğü belirlendi. Aslında Gün'ün Jandarma ile hiç buluşmadığı tespit edildi.



FETÖ DAVALARINI SULANDIRIYORLAR

Hrant Dink cinayetinin arkasında ulusalcı grubun olduğu algısı oluşturularak örgütün amaçları doğrultusunda görsel medyada yayınlandığı ileri sürüldü. 17/25 Aralık yargı darbesinden sonra sosyal medya üzerinden aylarca FETÖ propagandası yapan Ercan Gün, bu yayın anlayışını Fox TV'ye de yansıtmıştı. 15 Temmuz FETÖ darbesinin ardından kısa bir sessizlik dönemi yaşayan Fatih Portakal ve ekibi son dönemde FETÖ davalarını sulandıran bir yayın çizgisi sürdürüyor. FETÖ'nün Fox TV'deki temsilcisi Ercan Gün bugün cezaevinde olsa da Fetullahçı örgütü destekleyen anlayışı Fox TV'ye hakim durumda.

FATİH PORTAKAL'DAN FETÖ'CÜ GÜN'E DESTEK

FOX Ana Haber sunucu Fatih Portakal, FETÖ terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderilen FOX Haber Müdürü Ercan Gün hakkında açıklamada bulunarak destek çıkmıştı. Portakal sosyal medya hesabından "Enseyi karartma" diye tweet attı. Gündemi değerlendirdiği videoda ise Ercan Gün'e "FOX haber olarak yanındayız" mesajıyla destekte bulundu.





ALDIĞI ÖDÜLÜ ONA İTHAF ETMİŞTİ

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin medyadaki en büyük destekçilerinden birisi olan Fatih Portakal, Doğan Medya tarafından organize edilen Altın Kelebek'te 'En İyi Erkek Haber Spikeri' ödülüyle deyim yerindeyse mükafatlandırmıştı. Bu da yetmemiş sade geçecek denilen ve ödülü alanlara çok fazla konuşma süresi verilmeyeceği ifade edilen ödül töreninde FOX'un ana haber spikeri Fatih Portakal'a terör propagandası yaptırılmıştı.

Portakal, gazeteci kisvesi altında FETÖ'ye hizmet eden isimlerden birisi olan ve şu anda tutuklu yargılanan Ercan Gün'e aldığı ödülü ithaf ederek büyük tepki çekmişti. Portakal, konuşmasında "Ben bu ödülü tüm gazeteciler adına almıyorum, işini doğru düzgün yapan gerçek gazeteciler için alıyorum. Biz FOX ailesi olarak cezaevinde olan arkadaşım Ercan Gün için yüreğimizi ortaya koyup her gün bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

FETÖ'CÜ GÜNÜ BESLEDİLER

FOX TV FETÖ propagandasında ısrarlı... Devletimizi ve milletimizi parçalamaya, yıkmaya çalışan hain örgüt FETÖ'ye desteğini sürdüren FOX TV, Ercan Gün rezaletine son vermeyerek örgüt adına propagandaya devam ediyor. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklanan ve iki ayrı telefonunda da ByLock olduğu tespit edilen Gün'ün ismi "Haber Planlama Müdürü" olarak yer alıyor.





ERCAN GÜN FETÖ'NÜN MEDYADAKİ KARANLIK İSİMLERİNDEN BİRİ

FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski Emniyet Müdürü Yunus Dolar ifadesinde, Gün hakkında şunları söylemişti

"7 Şubat kumpası yaşanıp dönemin MİT Müsteşarı ifadeye çağrıldıktan sonra durumdan rahatsız oldum. Geçmişten tanıdığım Zaman gazetesinin emniyet muhabirliğini yapan ve daha sonra Fox TV haber muhabiri olan FETÖ üyesi olduğunu bildiğim Ercan Gün'e bu durumu sordum. Kendisi de bana 'MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılması olayının Amerika'da FETÖ elebaşısı Gülen'in de dahil olduğu 12 kişilik bir istişare heyetinden geçtikten sonra Gülen'in talimatı ile bizzat gerçekleştiğini, söz konusu istişarede 3 kişinin MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılmaması, Gülen'in de içerisinde yer aldığı 9 kişinin ise ifadeye çağrılması yönünde oy kullandığını' söyledi.''

DHKP-C MİLİTANLARINA DESTEK

FOX TV'de yayınlanan İlker Ayrık'ın programında açlık şovu yapan DHKP-C militanları Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için propaganda yapıldı.

Bildiriye imza atmayan oyuncu İlker Ayrık da DHKP-C şüphelisi tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya desteğini farklı bir yoldan açıkladı.





Nuriye Gülmen'in Twitter hesabından, FOX TV'de yayınlanan programında"Nuriye ve Semih" isimlerini kullanarak propaganda yapan İlker Ayrık'a teşekkür edildi.

HOLLANDA KRİZİNDE TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, PKK'lı teröristlere propaganda yaptıran fakat Türk bakanları engelleyen Hollanda'nın faşist tutumuyla ilgili Türkiye'yi suçlamıştı. Hollanda'yla yaşanan krizi yorumlayan Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "Bana vatan haini diyebilirsiniz ama Türkiye de kabahatli. Birilerinin de bunu söylemesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

PORTAKAL'IN İMAM HATİP HAZIMSIZLIĞI

Cumhuriyet gazetesi tarafından imam hatip okullarını hedef alan bir haber yayınlanmış algı operasyonuna imza atılmıştı. Malum çevrelerin İmam hatip düşmanlığını bir kez daha gözler önüne seren bu habere Fatih Portakal'dan da destek gelmiş. Yerli ve milli olan her şeyden rahatsız olan Portakal bu sefer de imam hatiplerden rahatsız olmuştu.

Her seçim döneminde AK Parti'nin oylarını görünce FOX TV'de yüzünün renkten renge girmesiyle bilinen Portakal, Twitter adresinden şu mesajları paylaştı:







KÜÇÜKKAYA'NIN BYLOCK İFTİRASI

FETÖ'nün kuklası İsmail Küçükkaya, teröristlerin sözcülüğünü yapan FOX'ta 'Eşinde ByLock çıkan bakan kim?' haberiyle Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef aldı. FETÖ'nün kuklası İsmail Küçükkaya, FOX'ta 'Eşinde ByLock çıkan bakan kim?' haberiyle Bakan Kaya'ya iftira attı! Bakan Kaya ise boşanma haberini yalanladı. Fox ve Sözcü'nün hala FETÖ'nün taktikleriyle algı operasyonu yaptığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.

RTÜK İFTİRAYA PARA CEZASI VERDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" isimli haber programında, haber spikeri İsmail Küçükkaya'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkındaki iddiaları nedeniyle kanala tavandan idari para cezası uygulandı.

FATİH PORTAKAL YERLİ OTOMOBİLDEN RAHATSIZ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobili yapacak 5 firmayı açıklarken, 2021 yılında araçların satışa çıkacağını duyurmasını yorumlayan Fatih Portakal, yerli otomobilin alınıp, alınmayacağının şimdiden sormak gerektiğini belirterek, "Başka araçların fabrikaları var ülkemizde onları ihraç ediyoruz ama öyle bir çelişki ki kendi otomobilimizi yapamıyoruz." demişti.

FİLİSTİNLİLERİN FES GİYMESİNİ HAZMEDEMEDİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD ve İsrail'e karşı elde edilen Kudüs zaferinin ardından Filistin'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sevgi gösterilerinde bulunmuştu. Buradaki gösterilerin haberini değerlendiren Fatih Portakal, skandal bir yoruma imza atmıştı.

Bu sevgi gösterilerini ekrana getiren FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal haberin ardından şu ifadeleri kullanarak Filistinlilerin fes giymesindeki rahatsızlığından bahsetti: "Türk bayrağı evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evet, fes giydirilmiş çocuklar vardı. Hayır. Biz fes giymiyoruz. Oradaki Filistinlilere bunu anlatmak izah etmek gerekiyor. Biz eskiden fes kullanıyorduk."



PKK'YA TEŞEKKÜR SKANDALI

Fox Tv'nin sözde tecrübeli haber spikeri Fatih Portakal, sunduğu haber programında öldürülen PKK'lı teröristler için "Allah rahmet eylesin" diyerek büyük bir skandala imza attı. Daha öncede canı yayında 'Türkiye PKK'ya teşekkür etmeli' diyerek büyük bir skandala imza atan Portakal yine tepkilerin hedefi oldu.

MEHMETÇİĞİ ZİYARET EDEN SANATÇILARA NEFRET KUSTULAR

Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunan sanatçılara binbir türlü hakaret ederek onları adeta hedef tahtasına oturtan Fatih Portakal, yine 'yerli ve milli' bir 'duruş' sergileyemedi. Bulduğu her fırsatta fitne tohumları eken, sözleri ve davranışlarıyla ektiği bu tohumları sulayan Portakal, Mehmetçiği ziyaret eden sanatçılara nefretini kusarken geçmişte kendi söylediği sözleri unuttu. Mehmetçik Afrin'de PKK ve onun destekçisi ABD ile savaşıyor, biz de onun Türkiye'deki medya kuruluşu Fox ile!





FATİH PORTAKAL'IN PKK SEVGİSİ!

Ankara'da terör örgütü YPG tarafından düzenlenen saldırıda 28 kişi hayatını kaybederken 61 kişi de yaralanmıştı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıdan sonra, HDP Van Milletvekili Tuba Hezer ise soluğu bombacı teröristin taziye çadırında almıştı.



FATİH PORTAKAL'A GÖRE HABER DEĞİLMİŞ

HDP'li vekilin bombacının taziyesine gitmesi; Fatih Portakal'ın "Türkiye'nin en tarafsız haber bülteni" iddiasıyla sunduğu FOX Ana Haber'de yer almadı. Portakal, 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimleri öncesinde HDP güzellemeleri yapıyordu..







HAİN DÜNDAR ÇIKAR ÇIKMAZ SOLUĞU FOX'TA ALDI

Devletin gizli bilgilerini paylaşmaktan hakkında müebbet hapis istenen ancak 92 gün hapis yattıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) sürpriz kararıyla tahliye edilen Can Dündar ve Erdem Gül, hapisten çıkar çıkmaz PKK medyasına konuşup devleti tehdit etti.



ŞEHİT HABERLERİNDE PKK'YA TEK LAF EDEMİYORLAR

Hendek ve barikatlar ile terör eylemleri nedeniyle Sur'da yürütülen operasyonlardan gelen şehit haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Fatih Portakal teröristlere tek kelime etmeden devleti suçlamıştı.

Fatih Portakal şehit haberi sunan güvenlik güçlerimizi şehit eden teröristlere tek kelime bile etmezken "Ne diyebilirim ki? Üretilen politikalar, onların uygulanması ve sonuç 3 şehidimiz var. Velevki bu çözüm süreci bir noktaya kadar ilerlese, biz nasıl bir anlaşmanın içinde kendimizi bulacaktık. Şimdi o politikanın sonucunu yaşıyoruz şu anda." dedi.









Dün sabah PKK yanlısı İMC TV'ye konuk olan Dündar ve Gül, akşam da FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu haber programına konuk oldu...



FOX'TAN ORTAK İHANET OPERASYONU

Her fırsatta İslam'a olan kinini göstermekten geri durmayan Murdoch, İslam dünyasının tek umudu olan Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yine hedef almaya başladı. Ahlaksızlıkta sınır tanımayan haberlere imza atan Murdoch'ın kanalı FOX, California'daki terör saldırısını bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmak için kullandı...





FOX News tarihi bir ahlaksızlığa imza atarak California'da gerçekleşen silahlı saldırının failinin "Tayyeep bin Ardogan" olduğunu yazdı. "Tayyeep bin Ardogan" adında 28 yaşındaki Katarlı olduğu iddialarının kısa sürede yalan olduğu anlaşıldı. Kanala çok büyük tepkiler yağınca, hainlik düzeltildi. FOX bu skandalın ardından Aydın Doğan taktiği kullanarak yanlışlık oldu özür dileriz açıklamasını yaptı.



PORTAKAL: BEN TARAFSIZ DEĞİLİM

FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal ana haber bülteninde kendisine atılan, 'Tarafsızlığını kaybettiğinizi bir de sizden duymak istiyorum' tweetine 'Ben vicdanımın tarafındayım' diyerek ilginç bir cevap verdi.

Fox Tv Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, bir izleyicisinin 'Tarafsızlığını kaybettiğinizi bir de sizden duymak istiyorum Fatih Portakal' tweetine "Ben tarafsız değilim ki, vicdanımın tarafındayım " diye cevap verdi. Portakal'ın bu cevabı sosyal medyada alay konusu oldu. "Türkiye PKK'ya teşekkür etmeli" diyen Fatih Portakal'a bu sözünü hatırlatan takipçiler, "Askerimizi polisimizi şehit eden teröristlerden neden taraf oldun" diyerek tepki gösterdi.

PORTAKAL, FETÖ'NÜN TERÖR MEDYASINA SAHİP ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Başbakan, ve diplomatları dinleyip yabancı istihbarat birimlerine servis eden FETÖ'nün para kasası İpek Koza Holding'e kayyum atanmasının ardından kirli ittifak bir araya gelmişti. Fox TV'de Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal FETÖ militanlarıyla dayanışma içerisine girmişti, hukuku takmayıp, kapandıkları bir odada illegal ve korsan bir yayın yaparak, "basın özgürlüğüne darbe" yalanlarını söyleyen FETÖ'cülere Fox TV de yalanlarla destek verdi.



Portakal, "Bugün, Bugün ve Kanaltürk televizyonlarının canlı yayınla karartıldığı bir gün. Karardığı değil, karartıldığı bir gün. Bugün bazı medya kuruluşlarının o meşhur pengueni oynadığı bir gün. Bugün özgür medya söylemlerinin bittiği bir gün." dedi.







Portakal, illegal dinleme, casusluk ve ihanet suçlarından hakkında müebbet hapis cezası olan terör örgütü lideri Fetullah Gülen'i de aklamaya çalıştı...

HÜKÜMETİ ÖVDÜLER DİYE YAYINI KESTİ

Fox TV'de sabah yayın yapan 'Bilmek Zorundayız' programını sunan İsmail Küçükkaya, , iktidar lehinde olan konuşmacılara daha az yer vererek konuşmalarını da reklamlarla kesince, çok sayıda kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan lehinde sloganlar atarak Küçükkaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın memleketi Rize'de yayınını kesmek zorunda bıraktı.





Katılımcılardan alınan bilgiye göre, katılımcılar arasından muhalif görüşlüleri tespit edip yayına alan İsmail Küçükkaya, Rize'de zor anlar yaşadı. Hükümet politikalarını savunan konuşmacıların sözlerini sık sık kesen, sık sık vtr ve reklam vermek zorunda kalan Fox TV adeta taraflı yayıncılığını ortaya koydu fakat Rize'de aradığını bulamadı...

'REİS' KELİMESİNDEN RAHATSIZ OLDULAR

PKK'lı teröristlere yaptığı güzellemelerle bilinen ve son olarak Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik faşist uygulamalarında Türkiye'yi suçlayan Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal 'Reis' kelimesinden rahatsız oldu. Utanmadan akıl vermeye kalkışan Portakal, "Reis kelimesi kişilerin üzerinde diktatörlük gibi, padişahlık gibi bir algı yaratıyor" dedi.

FETÖ'NÜN SÖZCÜSÜ OLDULAR

FETÖ'nün militanları tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine İslam düşmanı FOX'un spikeri Fatih Portakal sosyal medya üzerinden FETÖ'nün sanal militanlığını yapıyor.





KİRLİ İŞBİRLİĞİ!

Fetullah Gülen'in web sitesi'nin resmi Twitter hesabından atılan tweetlerle Portakal'ın paylaşımlarının birebir aynı olduğu görülmüştü. Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, kanlı ittifaka dikkat çekmişti Güler, Fetullah Gülen ve Portakal'ın tweetlerini yan yana koyarak "ne kadar benziyor" şeklinde yaptığı paylaşımla alçak işbirliğini gözler önüne sermişti.